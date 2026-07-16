¿Se posicionará en contra de España por Palestina?… La Casa Blanca da a conocer la postura de Trump respecto a la final

Antes de la final, Trump asistirá a una recepción de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York, presidida por el titular del organismo, Gianni Infantino.

Infantino ya había anunciado que el presidente estadounidense asistiría al partido y entregaría el trofeo al campeón, como hizo en la edición inaugural de la Copa Mundial de Clubes 2025, celebrada en Estados Unidos.

En aquella ocasión, Trump permaneció en el estrado tras la coronación del Chelsea, sorprendiendo a los jugadores liderados por Reece James.

Su presencia suele dividir al público: en las finales de la NBA de 2026 fue abucheado al aparecer en la pantalla.

En la final de la Copa Mundial de Clubes 2025 ocurrió algo similar: fue abucheado a su entrada y durante la ceremonia, aunque esta vez también hubo algunos aplausos.

También generó polémica su encuentro con el Inter de Miami en la Casa Blanca tras ganar la MLS, acto en el que participó Lionel Messi y que desató un intenso debate político y mediático.

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