«Se pone en otro modo»: excompañeros de Lionel Messi en el Inter de Miami revelan su mentalidad en los partidos clave antes del duelo contra Inglaterra

Kamal Miller supo que algo cambiaba cuando aparecieron los guardias de seguridad. Era verano de 2023 y circularon fuertes rumores: Lionel Messi, tras acabar su contrato con el PSG, ficharía por el Inter de Miami.

Durante meses fueron solo rumores.

Luego llegaron los indicios: guardias de seguridad y un código para entrar a las instalaciones. Cuando los jugadores pedían la camiseta número 10, les respondían que ya estaba asignada.

Hasta que Messi apareció, casi sin que nadie lo notara.

«Nos pilló por sorpresa, porque fue el primero en llegar. Nos lo encontramos allí y tuvimos que tomárnoslo con calma», explicó Miller a GOAL.

En los primeros días, los jugadores se acostumbraban a la magnitud de su fama. Con el tiempo, sin embargo, compañeros como Miller comprendieron lo que realmente le distingue: cómo su presencia transforma los momentos más tensos.

Quienes han jugado con él en los momentos más decisivos aseguran que el nivel se multiplica por diez. En el Inter de Miami, Messi habla poco: apenas unos gestos, nunca discursos. Cuando se concentra, se vuelve aún más callado. Gana solo con su carisma.

«La presión viene de dentro, porque no es muy hablador», añadió Miller.



