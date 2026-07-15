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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

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«Se pone en otro modo»: excompañeros de Lionel Messi en el Inter de Miami revelan su mentalidad en los partidos clave antes del duelo contra Inglaterra

FEATURES
L. Messi
Inter Miami CF
Argentina

Lionel Messi es reservado, pero su intensidad en eliminatorias sacó lo mejor de sus antiguos compañeros de la MLS.

Kamal Miller supo que algo cambiaba cuando aparecieron los guardias de seguridad. Era verano de 2023 y circularon fuertes rumores: Lionel Messi, tras acabar su contrato con el PSG, ficharía por el Inter de Miami.

Durante meses fueron solo rumores.

Luego llegaron los indicios: guardias de seguridad y un código para entrar a las instalaciones. Cuando los jugadores pedían la camiseta número 10, les respondían que ya estaba asignada.

Hasta que Messi apareció, casi sin que nadie lo notara.

«Nos pilló por sorpresa, porque fue el primero en llegar. Nos lo encontramos allí y tuvimos que tomárnoslo con calma», explicó Miller a GOAL.

En los primeros días, los jugadores se acostumbraban a la magnitud de su fama. Con el tiempo, sin embargo, compañeros como Miller comprendieron lo que realmente le distingue: cómo su presencia transforma los momentos más tensos.

Quienes han jugado con él en los momentos más decisivos aseguran que el nivel se multiplica por diez. En el Inter de Miami, Messi habla poco: apenas unos gestos, nunca discursos. Cuando se concentra, se vuelve aún más callado. Gana solo con su carisma.

«La presión viene de dentro, porque no es muy hablador», añadió Miller.


  • Lionel Messi Inter Miami 2023Getty Images

    Cambiar la cultura en Miami

    Cuando Messi llegó al Inter Miami en 2023, el equipo pasaba por un mal momento: estaba cerca del fondo de la Conferencia Este y había dedicado gran parte de la pretemporada a liberar espacio salarial para fichajes estelares. Messi fue el primero —el copropietario David Beckham lo había anunciado—, luego llegaron Sergio Busquets y Jordi Alba.

    Miller, hoy en los Portland Timbers, era un veterano de la MLS y un internacional canadiense consolidado. Tras meses de rumores, el dúo llegó y Miller se encontró, literalmente, en medio.

    «Mi taquilla estaba justo entre la de él y la de Busquets, así que me quedé allí sentado, enviando mensajes a mis amigos, a mis padres y a mi mujer, diciendo: “No me lo puedo creer”. Estoy sentado entre estas dos leyendas», contó Miller.

    En Miami ya circulaban historias sobre cómo era Messi en el vestuario. Los rumores siempre lo envolvían en mitología: no concede entrevistas, no habla mucho.

    Nadie sabe si habla inglés. Miller descubrió que todo era cierto.

    «Todos esos rumores, supersticiones y cosas por el estilo que la gente tiene sobre él son, en cierto modo, ciertos. Es como una mosca en la pared en el vestuario. No habla demasiado y simplemente se dedica a lo suyo en cuanto a entrenamientos, trabajo en el gimnasio y cosas por el estilo», dijo Miller.

    • Anuncios
  • imago-sport-1030904674.jpgIcon Sportswire

    «Un tiro libre increíble»

    Pero la situación se complicó. Cuando llegó Messi, clasificar a los playoffs parecía imposible. Sin embargo, Miami aún tenía una oportunidad real de ganar la Leagues Cup 2023, torneo que enfrenta a la Liga MX contra la MLS y que podía darles su primer título profesional.

    «Los play-offs no parecían factibles, así que nos dijimos que la Leagues Cup era la oportunidad perfecta para tener una temporada dentro de la temporada y enderezar el rumbo», explicó Miller.

    Messi respondió con su juego. Al llegar a Miami surgieron dudas sobre su impacto. Tras ganar el Mundial 2022 con Argentina, había cerrado la temporada en el PSG sin demasiado esfuerzo, así que su forma física generaba incertidumbre. Aunque su talento es extraordinario, en la MLS nunca hay garantías.

    Todas esas preocupaciones se disiparon.

    «En el primer partido salió desde el banquillo y, casi en su primer toque, marcó de tiro libre. Fue una locura», recordó Miller.



    Tras dominar la fase de grupos y eliminar al Orlando City, el Miami visitó a un renacido FC Dallas. Perdió 4-2 en la segunda parte, pero remontó y un nuevo libre directo de Messi forzó los penaltis.

    «Marcó un tiro libre increíble en ese partido», recuerda Miller.

    En la final marcó otro, esta vez una jugada individual, y el Miami ganó la tanda de penaltis.


  • Messi PicaultGetty

    «Se pone en otro modo»

    Fafa Picault vivió algo parecido. Fichó por el Miami en 2025 por su velocidad y juego directo. Los Herons buscaban jugadores que aprovecharan los espacios y conectaran con el argentino, y Picault encajaba a la perfección.

    Messi, que ese año brilló en la MLS, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, batió récords y guió al equipo a su primer triunfo ante un rival europeo.

    «Se nota que activa otro modo, sobre todo en los playoffs. Lo vi en la Copa Mundial de Clubes. Hay momentos en los que muestra un deseo extra de ganar. En eliminatorias y con la obligación de no perder, esa faceta suya se intensifica», afirmó Picault.

    El extremo lo atribuye a su espíritu competitivo, aunque cree que la edad de Messi también influye: ahora tiene 39 años y ha superado varias generaciones de fútbol. El juego ha cambiado, pero él sigue forjado en una época más competitiva.

    «Se nota que viene de esa generación y por eso sigue haciendo lo que hace, con la dedicación que muestra a esta edad», afirmó Picault.

    A Picault también le sirvió de inspiración, sobre todo porque él también tuvo que luchar. Nacido en Nueva York de padres haitianos, Picault dejó el Cagliari de la Serie A a los 20 años y se quedó sin equipo antes de abrirse camino de nuevo en el fútbol profesional en la NASL. Nunca pretendería igualar a Messi en habilidad. ¿Pero en garra? Eso sí lo vio.

    «Crecí y empecé mi carrera en una época en la que había que luchar para conseguirlo todo. Cuando veo eso en él, intento igualarlo y dar lo mejor de mí en los entrenamientos para estar preparado», afirmó.

    Y funcionó: el Miami ganó la MLS Cup y Picault lo celebró.

    «Ha sido una alegría no solo verlo, sino formar parte de un pequeño porcentaje de su largo recorrido en el fútbol», concluyó Picault.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Mundial

    Argentina llegó al Mundial con una trayectoria poco convincente, aunque las estadísticas de Messi indiquen lo contrario. Los campeones defensores sufrieron contra Cabo Verde, Egipto y Suiza, y Messi lloró tras la remontada ante Egipto.

    Aun así, por momentos ha mostrado destellos de su mejor versión y lidera la clasificación de la Bota de Oro. Es curioso: podría acabar como máximo goleador y capitanear al equipo campeón sin brillar.

    Para Picault, es emocionante ver cómo Messi sigue batiendo récords.

    «Cada vez que bate un nuevo récord o establece otra marca, es una alegría verlo, y me hace más feliz», afirmó Picault.

    Otros excompañeros ven esa misma pasión.

    «Es algo especial de ver. Los chavales hablan del “aura”, y él la tiene, sobre todo con la camiseta de Argentina. Es un jugador diferente, capaz de cambiar el partido en cualquier momento. Por eso es un privilegio verle en directo y comprobar lo que puede hacer con el balón», afirmó CJ dos Santos, que jugó con Messi en Miami entre 2023 y 2024.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El próximo partido es contra Inglaterra

    Sin duda, también será un quebradero de cabeza para Inglaterra. Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los duelos más históricos y polémicos del Mundial. Desde el gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona hasta la expulsión de David Beckham por pisar a Diego Simeone, la importancia de este partido es incalculable.

    Sin embargo, Inglaterra y Argentina no se ven en un partido oficial desde 2002, y Messi nunca ha enfrentado a los ingleses. Thomas Tuchel admite que detenerlo —o al menos frenarlo— será una pesadilla.

    «Pensé en marcarlo hombre a hombre, como antes. No sé si lo haremos, pero se me ocurrió. Todo el mundo conoce a Messi y sabe en qué espacios quiere aparecer. Al analizar los partidos parece que él ve las jugadas antes que nadie y siempre encuentra el hueco», declaró Tuchel en la rueda de prensa previa al partido.

    Tuchel confía en hallar la fórmula para frenarlo. Cada partido podría ser el último de Messi con Argentina: le costó decidirse a jugar este Mundial y, si quisiera participar en otro, debería alargar su carrera internacional hasta los 40 años.

    Para sus compañeros, actuales y pasados, es un momento para disfrutar, pues quizá no le queden muchos partidos.

    «Solo quieres formar parte de ese legado. Muchos pueden decir que jugaron con Messi, pero no todos pueden decir que ganaron un trofeo», afirmó Miller.

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