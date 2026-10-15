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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

¡Se pierde el Clásico! Vinicius Jr carga indignado contra LaLiga por el «mal momento» tras enterarse en el estadio de su sanción de cuatro partidos antes de la victoria del Real Madrid

Vinicius Junior
Real Madrid
Primera División
Roma
Roma vs Real Madrid
Liga de Campeones

La estrella del Real Madrid Vinicius Junior ha arremetido contra las autoridades del fútbol español tras recibir, apenas unos instantes antes del inicio del partido, una sanción de cuatro encuentros que le dejará fuera del próximo Clásico ante el Barcelona. El extremo brasileño expresó su frustración después de la dramática remontada del Real Madrid ante la Roma en la Champions League y cuestionó tanto el momento en que se tomó la decisión como la falta de claridad sobre la nueva normativa disciplinaria.

  • Una suspensión de última hora sacude al entorno del Madrid

    La noticia de una larga sanción en las competiciones nacionales llegó al autobús del Real Madrid apenas dos horas antes de su duelo de Champions League contra la Roma. La federación española sancionó a Vinicius con cuatro partidos tras su expulsión con roja directa ante el Villarreal el pasado fin de semana.

    El momento del anuncio pareció afectar al delantero en el Stadio Olimpico. A Vinicius le costó encontrar su ritmo y perdió el balón en la jugada que precedió al segundo gol de la Roma, lo que llevó a Mourinho a sustituirlo en el minuto 57.

    Pese a ir dos goles por detrás, el Real Madrid protagonizó una remontada espectacular en Europa. Los goles de Carlos Espi, Endrick y Antonio Rudiger en los últimos minutos sellaron una emocionante victoria por 4-3 para el conjunto español.


  • imago-sport-1084429112.jpgPressinphoto

    La frustración estalla en Roma

    Tanto el jugador como su entrenador mostraron su enfado con los organismos rectores tras el pitido final en Italia. Vinicius expresó su desconcierto por lo tarde que se le comunicó la sanción: «No me enteré hasta que llegué al estadio. Creo que la sanción llegó en un mal momento. Tuvieron todo el día para anunciarla y, justo cuando llego al estadio, recibo el mensaje de que me voy a perder cuatro partidos de La Liga».

    El atacante brasileño también denunció la falta de comunicación sobre las normas disciplinarias. «No entiendo por qué», añadió. «La verdad es que la norma es nueva. Nunca nos la han explicado. Siempre viene alguien de LaLiga, o de como se llame el organismo arbitral, a explicarnos las nuevas normas. Pero esta vez nadie nos dijo nada sobre este caso concreto».

    Mourinho compartió el sentir de su delantero ycriticó duramente la actuación de la federación. El técnico portugués cuestionó la necesidad de comunicar la decisión justo antes de un partido europeo crucial.

    «¿No podían hacerlo mañana por la mañana?», preguntó Mourinho a los periodistas. «Ahora hacen las cosas sin vergüenza. Ya ha salido todo a la luz. Dos horas antes del partido, un jugador se entera de que tiene una sanción de cuatro partidos. ¿Quieren acabar con un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal».


  • Un incidente por un tirón de pelo se salda con una dura sanción

    La sanción tiene su origen en una secuencia caótica durante la victoria liguera del Madrid por 1-0 ante el Villarreal. Después de que el VAR le anulase un gol, Vinicius fue expulsado por tirar del pelo a su rival Nathan Saliba. La situación se agravó rápidamente y Rudiger tuvo que intervenir para sujetar a su compañero, furioso, e impedir que se encarase con el árbitro.

    Los responsables disciplinarios acabaron imponiéndole dos partidos de sanción por conducta violenta y otros dos por las protestas posteriores del extremo. Aunque Vinicius pidió disculpas a los aficionados en las redes sociales, mantuvo que no había hecho nada indebido en lo que respecta a su historial disciplinario en general.

    «Al final, es tarjeta roja para mí», reflexionó Vinicius. «Es muy fácil… porque todos los demás aficionados pueden decir que fue la decisión correcta. Pero nunca he cometido una acción violenta contra otro jugador. Siempre he mantenido la calma. Recibo muchas patadas y, al final, la tarjeta siempre me la llevo yo».


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  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    La ausencia en el Clásico, un quebradero de cabeza para Mourinho

    Aunque la extraordinaria remontada en Roma supone un impulso fundamental, la prolongada ausencia de Vinicius en las competiciones nacionales plantea un importante dilema táctico a Mourinho. El brasileño se perderá un tramo crucial de partidos de La Liga, que comenzará con el duelo ante el Sevilla el 18 de octubre.

    Más importante aún, el Madrid deberá afrontar un Clásico muy esperado contra el Barcelona el 25 de octubre sin su delantero estrella. Tampoco jugará los encuentros contra el Racing Santander y el Valencia a principios de noviembre, lo que obligará a Mourinho a buscar alternativas en ataque durante una fase decisiva de la lucha por el título.

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