¡Se pide una indemnización por rescisión desorbitada! El BVB se retira de la puja por el fichaje a pesar de la cláusula de ganga; el FC Bayern sigue interesado en Kennet Eichhorn

Sin embargo, el BVB se habría retirado de la puja por esta joven promesa de 16 años, pues su fichaje ascendería a 20 millones de euros. Se informa que los agentes exigen una prima de más de diez millones, ya que valoran al jugador en esa misma cifra.

Esta cifra habría llevado al club a decidir internamente no seguir adelante con el fichaje. «La opinión en la oficina directiva es inequívoca: si Eichhorn quiere optar por su desarrollo futbolístico, debe venir al BVB. Si da más importancia al dinero, el Borussia no es el lugar adecuado para él», se lee en el reportaje de Bild.

Como alternativa, el BVB ha sido vinculado recientemente con Nathan De Cat, del RSC Anderlecht. La joven estrella belga tiene un perfil similar al de Eichhorn, aunque con un año más y mucha más experiencia: ha participado en 8 goles en 45 partidos.