Sin embargo, Waddle no cree que Kane —bajo presión en la Eurocopa 2024— deba modificar su estilo. Al preguntarle si el veterano delantero debe evitar bajar a recibir el balón, el exjugador de Inglaterra y del Tottenham —en declaraciones a GOAL vía NewBettingOffers.co.uk— afirmó: «También lo ha hecho en el Tottenham. Es su estilo de juego.

Harry es un jugador muy bueno. Nunca ha dependido de la velocidad, sino de la rapidez mental. La mayoría de los delanteros son muy rápidos o muy potentes en el juego aéreo; él es diferente: actúa como un nueve/diez y le funciona.

Parece lento, pero lee el juego a la perfección.

Le he visto jugar de 10 con el Bayern esta temporada y lo hizo muy bien. Podría actuar de 10 con un nueve como Ollie Watkins o Marcus Rashford al lado.

«Es difícil discutirlo: marca goles en el área y lleva cinco años haciéndolo. Nunca ha dejado de anotar, está haciendo algo bien.

Le decimos: “No vuelvas a la mitad de la cancha, no hagas eso”, pero eso forma parte de su repertorio y así consigue goles. Solo le diría: sigue así, tu promedio de goles por partido es fenomenal».