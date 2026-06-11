Según Sky, el campeón alemán no fichará al defensa de 24 años en el próximo mercado.
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Se perfila un duelo: el FC Bayern Múnich queda fuera de la pugna por la estrella de la Premier League
El Bayern valoraba a Gvardiol, pero lo considera caro y no ve urgente reforzar esa posición. Así que su fichaje, del que hablaron algunos medios, queda descartado.
Su versatilidad lo hacía atractivo: puede jugar de central o de lateral izquierdo. Con las salidas de Min-Jae Kim, Hiroki Ito y el cuestionado Alphonso Davies, parecía el recambio ideal.
Lothar Matthäus lo recomendó, pero el club prefiere otras opciones.
De todos modos, según informan de forma unánime los medios de comunicación, el Bayern está a punto de fichar a Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort. Según Bild, el lateral de 22 años costaría algo menos de 65 millones de euros, bonificaciones incluidas.
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Josko Gvardiol: ¿se queda en el Manchester City o ficha por el Real Madrid?
Gvardiol tiene dos opciones para su futuro. El Manchester City le ofrece renovar hasta 2031 con mejores condiciones económicas.
Además, el Real Madrid sigue interesado y podría intensificar su cortejo si fracasan las conversaciones.
Se sabe que el City pide unos 80 millones de euros por el croata, quien llegó en verano de 2023 procedente del RB Leipzig.