Según «Sport Bild», Liverpool sigue al centrocampista japonés y su fichaje podría batir un récord de traspaso.
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Se perfila otro traspaso récord: la joven promesa de la Bundesliga interesa al Liverpool FC
Según se ha conocido, un club de la Premier League inglesa pagaría 60 millones de euros al Mainz por Sano, lo que convertiría al jugador de 25 años en la venta más cara de la historia del club «05».
Hasta ahora, el récord lo tenía Brajan Gruda, vendido al Brighton & Hove Albion en 2024/25 por 31,5 millones, algo más de la mitad de lo que se ofrece por Sano.
- (C)Getty Images
Kaishu Sano vuelve a destacar con Japón en el Mundial
Sano fichó por el FSV en 2024 por 2,5 millones de euros, una cifra que hoy parece ridícula. En Maguncia, este centrocampista de 25 años convenció rápido y, sobre todo la pasada temporada, se convirtió en uno de los mejores de la liga.
En 84 partidos oficiales con el «05» ha marcado dos goles y dado cinco asistencias. Su contrato con el club de la Bundesliga dura hasta el 30 de junio de 2028.
Con Japón disputó el Mundial de EE. UU., Canadá y México, completó los 90 minutos en tres de los cuatro partidos y cayó en dieciseisavos ante Brasil (1-2). Ante la Seleção marcó el 1-0 y dio una asistencia en la fase de grupos contra Túnez (4-0).
Además, el Mainz podría perder a Nadiem Amiri, motor del centro del campo, pues el RB Leipzig sigue al internacional alemán que también jugó el Mundial.
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