Sano fichó por el FSV en 2024 por 2,5 millones de euros, una cifra que hoy parece ridícula. En Maguncia, este centrocampista de 25 años convenció rápido y, sobre todo la pasada temporada, se convirtió en uno de los mejores de la liga.

En 84 partidos oficiales con el «05» ha marcado dos goles y dado cinco asistencias. Su contrato con el club de la Bundesliga dura hasta el 30 de junio de 2028.

Con Japón disputó el Mundial de EE. UU., Canadá y México, completó los 90 minutos en tres de los cuatro partidos y cayó en dieciseisavos ante Brasil (1-2). Ante la Seleção marcó el 1-0 y dio una asistencia en la fase de grupos contra Túnez (4-0).

Además, el Mainz podría perder a Nadiem Amiri, motor del centro del campo, pues el RB Leipzig sigue al internacional alemán que también jugó el Mundial.