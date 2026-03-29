¿Se perderá Vinicius Junior el partido contra el Bayern de Múnich? Preocupación por la lesión de la estrella del Real Madrid en la selección brasileña

Sin embargo, la pausa en los entrenamientos parece ser solo una medida de precaución, ya que, al parecer, Vini sintió molestias en el muslo tras el partido amistoso contra Francia (1-2); no obstante, en las pruebas médicas realizadas el viernes no se detectó ninguna lesión. Aún no se sabe si Ancelotti alineará a la estrella del Real Madrid el martes contra Croacia.

No obstante, los blancos seguirán de cerca la situación, ya que una baja prolongada supondría un duro golpe para el equipo del entrenador Álvaro Arbeloa. El brasileño es, después de Kylian Mbappé, el máximo goleador del Madrid; en 43 partidos en todas las competiciones, Vini ha aportado hasta ahora 17 goles y 13 asistencias esta temporada.