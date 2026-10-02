¿Se perderá Kylian Mbappe el Clásico? El técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, toma una importante decisión sobre su lesión

Mbappe ha disfrutado de un inicio de la nueva temporada verdaderamente sensacional, pero su brillante impulso inicial se ha visto frenado por una inoportuna lesión de rodilla. El delantero francés ha estado en un estado de forma demoledor con el Madrid en Liga, acumulando rápidamente una impresionante cifra de siete goles y dos asistencias.

Sin embargo, su progresión se vio interrumpida durante el reciente parón internacional. Mbappe sufrió un problema de rodilla poco después de marcar el decisivo gol de la victoria de Francia en un trabajado triunfo por 1-0 sobre Turquía. En consecuencia, se vio obligado a abandonar prematuramente la concentración de la selección. El delantero regresó de inmediato a la capital española para comenzar su programa de rehabilitación junto al personal médico del club.