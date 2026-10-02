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¿Se perderá Kylian Mbappe el Clásico? El técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, toma una importante decisión sobre su lesión
Mbappé se enfrenta a un regreso retrasado al Madrid
Mbappe ha disfrutado de un inicio de la nueva temporada verdaderamente sensacional, pero su brillante impulso inicial se ha visto frenado por una inoportuna lesión de rodilla. El delantero francés ha estado en un estado de forma demoledor con el Madrid en Liga, acumulando rápidamente una impresionante cifra de siete goles y dos asistencias.
Sin embargo, su progresión se vio interrumpida durante el reciente parón internacional. Mbappe sufrió un problema de rodilla poco después de marcar el decisivo gol de la victoria de Francia en un trabajado triunfo por 1-0 sobre Turquía. En consecuencia, se vio obligado a abandonar prematuramente la concentración de la selección. El delantero regresó de inmediato a la capital española para comenzar su programa de rehabilitación junto al personal médico del club.
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Mourinho adopta un enfoque cauteloso
Las primeras estimaciones médicas ofrecían cierto optimismo y apuntaban a que Mbappe solo estaría de baja durante un breve periodo de una a dos semanas. A pesar de este pronóstico positivo, se informa de que el técnico de Los Blancos, Mourinho, está decidido a extremar la cautela con el proceso de recuperación de su talismán.
Según AS, el técnico portugués está considerando seriamente dar descanso al atacante para el próximo partido de liga contra el Villarreal, el 10 de octubre. Mourinho cuenta con una gran experiencia en la gestión de jugadores de primer nivel y entiende que precipitar su regreso podría provocar un contratiempo mucho más perjudicial. En consecuencia, el equipo médico no autorizará su participación en competición hasta que esté completamente libre de cualquier molestia.
El foco se desplaza al choque contra el Barcelona
La estrategia global detrás de este enfoque tan paciente está completamente centrada en garantizar que Mbappe esté en plenas condiciones para el partido más importante de la temporada hasta ahora. El Madrid tiene previsto recibir a su gran rival, el Barcelona, en un decisivo Clásico el 25 de octubre.
Mourinho está absolutamente decidido a contar con su principal arma ofensiva al máximo de sus capacidades para este encuentro monumental. Según el mismo informe, el cuerpo técnico reconoce que volver a introducir al prolífico atacante en el once inicial ante rivales menos amenazantes aportaría muy poco beneficio a largo plazo. Por lo tanto, preservar su velocidad explosiva y su capacidad de definición para la gran prueba doméstica se ha convertido en la única prioridad para todos los vinculados al club.
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Gestionar un calendario de partidos exigente
Antes siquiera de poder pensar en el gran duelo contra el Barcelona, el Madrid debe sortear con éxito un calendario especialmente cargado. Además de su inminente choque liguero contra el Villarreal, el equipo de Mourinho afronta una exigente serie de partidos que incluye pruebas cruciales ante la Roma, el Sevilla y el RB Leipzig en competiciones tanto de liga como europeas.
Actuar sin una certeza absoluta sobre la fecha exacta de regreso de su máximo goleador pondrá sin duda a prueba la profundidad global de la plantilla. No obstante, proteger el bienestar físico de Mbappe sigue siendo el objetivo final del Real Madrid.
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