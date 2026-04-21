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«Se parece un poco a Roy Keane, del Manchester United», pero ¿es Declan Rice el mejor centrocampista del mundo? El exjugador del Arsenal Henri Lansbury responde y da consejos sobre el papel de capitán
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El juego de Rice ha evolucionado tras su fichaje por el Arsenal, por 105 millones de libras
El versátil Rice debutó como defensa central tras salir de la cantera del West Ham, pero pronto pasó a actuar como mediocentro defensivo, donde brilló desbaratando el juego rival. En esa posición llegó a la selección inglesa tras cambiar su afiliación de la República de Irlanda.
Dominó pronto el puesto y se convirtió en el capitán de los Hammers que ganaron la Conference League, antes de pasar del este al norte de Londres en un traspaso de 105 millones de libras (142 millones de dólares) en 2023.
En el Arsenal ha evolucionado: de “6” destructivo pasó a “8” incisivo y sumó su acierto en balón parado. Aun sin títulos, esta temporada ha mostrado dudas, pero el incansable mediocampista de 27 años es sinónimo de regularidad.
¿Es Rice el mejor centrocampista del mundo y el futuro capitán del Arsenal?
Al ser preguntado si Rice podría ser el mejor en su posición, Lansbury —canterano del Arsenal y embajador de la campaña «Check Your Bally’s», que sensibiliza y recauda fondos para el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo— declaró a GOAL: «Decir que es el mejor del mundo es mucho, pero sin duda está entre los mejores. Ha asumido ese papel y se le ve fenomenal en el equipo.
«Ojalá le den el brazalete, lo hagan el eje del equipo y construyan el juego a su alrededor; es como un Roy Keane en el United. Él puede tomar el mando, ponerse el brazalete y llevar al equipo al siguiente nivel».
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El versátil Rice puede destacar en cualquier posición con el Arsenal y con Inglaterra.
Lansbury, excentrocampista creativo, habló sobre la evolución de Rice: de héroe anónimo a jugador de élite. «Es joven, ambicioso y ganador; siempre da lo mismo, juegue donde juegue».
Destaca en las jugadas a balón parado y, en general, su juego es brillante.
Cualquier entrenador puede colocarlo donde quiera: lateral derecho, central o mediocampista, y siempre rinde. Da igual donde juegue, siempre da el máximo y muestra su calidad».
¿Será Rice un serio candidato al Balón de Oro en 2026?
Su mentalidad y talento lo colocan entre los candidatos al Balón de Oro.
Los logros del Arsenal en la Premier League y la Liga de Campeones, antes de que Inglaterra busque la gloria en el Mundial este verano, serán clave para definir los candidatos al Balón de Oro 2026.
Al preguntarle si Rice podría optar al premio —ningún inglés lo gana desde Michael Owen en 2001—, Lansbury respondió: «Debe estar en la conversación si el Arsenal gana la liga y avanza en la Champions. Hay muchos mediocampistas destacados, así que todo dependerá de cómo termine el Arsenal, pero sin duda estará en la lucha».
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Echa un vistazo a «Check Your Bally’s»: conoce la campaña y el dinero recaudado.
Durante el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo, Bally Bet lanzó la campaña «Check Your Bally’s» y usó las pausas del partido para recordar a los aficionados que se realizaran un autoexamen. Desde la revisión del VAR que mantuvo a Gabriel en el campo en el Arsenal-Manchester City hasta la que le negó un penalti al Everton en el derbi de Merseyside tras la caída de Kiernan Dewsbury-Hall en el área, las decisiones clave del fin de semana convirtieron cada jugada en un impacto fuera del terreno de juego.
Gracias a estas pausas, Bally Bet donó 10 000 £ a la Fundación OddBalls para impulsar su labor de concienciación y animar a los hombres a cuidar su salud.
Lansbury, excéntrico centrocampista de Arsenal, Nottingham Forest y Aston Villa, quien superó un cáncer testicular, afirmó: «Las revisiones del VAR llaman la atención de jugadores y aficionados durante el partido. Siempre estás esperando el resultado. Esta campaña aprovecha esos momentos para recordar a todos que también se revisen. Es rápido, sencillo y puede salvar vidas. Que se traduzca en una donación de 10 000 £ es fantástico y demuestra su impacto».
Bally Bet quiere que el autoexamen sea tan normal como mirar el marcador o esperar al VAR, pues solo lleva 30 segundos.