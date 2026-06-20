El seleccionador Jesse Marsch, visiblemente afectado tras el partido, reconoció que la fuerza del choque se oyó en el área técnica: «Se oía cómo se rompía el hueso. Te duele por él. Todos estamos conmocionados».

Más tarde, un portavoz dela BBC declaró: «Hemos editado el audio en iPlayer del resumen del partido Canadá-Catar por la gravedad de la lesión de Ismael Koné. No hemos mostrado repeticiones de la entrada ni imágenes del jugador afectado. Le deseamos una pronta recuperación».