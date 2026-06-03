Según «Sport Bild», el español se ha postulado como entrenador del equipo que ganó el doblete en 2024. Arbeloa quiere fichar por un club extranjero este verano.
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¡Se ofreció él mismo! Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid, habría recibido un duro rechazo de la Bundesliga
Sin embargo, la respuesta de Leverkusen a su solicitud no fue alentadora para el exjugador de la selección española. Aunque se valora a Arbeloa y se le siguió de cerca durante su etapa como entrenador de las categorías inferiores del Real Madrid, las impresiones no fueron suficientes para confiarle el equipo profesional.
Los responsables del Bayer admiten que les falta «la convicción de que Arbeloa haya avanzado lo suficiente en su desarrollo como entrenador como para poder llevar de nuevo al equipo de Leverkusen a lo más alto de inmediato».
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La búsqueda de entrenador del Bayer Leverkusen es complicada.
Arbeloa tomó las riendas del Real Madrid en enero, tras el cese de Xabi Alonso, campeón con el Bayer. Aun así, el exlateral no evitó la segunda temporada consecutiva sin títulos. Antes de acabar el curso, anunció su salida del banquillo; le reemplazará José Mourinho (63, Benfica).
Tras 20 años en el club, busca ahora un proyecto en el extranjero, según Sport Bild.
Podría haber recalado en Leverkusen, donde el técnico Kasper Hjulmand (54) está a punto de ser destituido tras fallar la clasificación a la Champions, pese a tener contrato hasta 2027. Sin embargo, la búsqueda de sucesor se complica para los directivos Fernando Caro (61) y Simon Rolfes (44).
Su favorito era el compatriota Andoni Iraola (43), quien deja el AFC Bournemouth tras tres años exitosos. Tras la destitución de Arne Slot en Liverpool, Iraola emergió como sucesor ideal; ya hay acuerdo y el anuncio podría llegar en días.
La opción Iraola hizo que Filipe Luis, otro candidato, optara finalmente por el AS Mónaco. La falta de la licencia UEFA Pro pesó: sin un permiso especial, el club monegasco debería pagar 25 000 euros por cada partido que Filipe Luis dirigiera.
Oliver Glasner (51), que deja el Crystal Palace, rechaza regresar a la Bundesliga y negocia con el AC Milan, mientras que Michel (50) ficha por el Ajax procedente del Girona.
La incertidumbre sobre el entrenador influye en el interés por fichar a Kennet Eichhorn
Carro y Rolfes deben actuar: su plan es presentar esta semana al nuevo entrenador. Además, su interés en el joven talento Kennet Eichhorn, del Hertha BSC, aumenta la presión, pues varios clubes pujan por él.
Segúnla revista kicker, el Bayer parte con «buenas posibilidades» de ficharlo, pero estas disminuyen por la incertidumbre sobre el técnico. La situación se convierte en un «criterio de eliminación», pues Eichhorn no se comprometerá con un club que no tenga claro quién ocupará el banquillo.
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El balance de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid:
Partidos 28 victorias 18 Empates 2 Derrotas 8 Diferencia de goles 58:34 Promedio de puntos 2,0