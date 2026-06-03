¡Se ofreció él mismo! Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid, habría recibido un duro rechazo de la Bundesliga

Arbeloa tomó las riendas del Real Madrid en enero, tras el cese de Xabi Alonso, campeón con el Bayer. Aun así, el exlateral no evitó la segunda temporada consecutiva sin títulos. Antes de acabar el curso, anunció su salida del banquillo; le reemplazará José Mourinho (63, Benfica).

Tras 20 años en el club, busca ahora un proyecto en el extranjero, según Sport Bild.

Podría haber recalado en Leverkusen, donde el técnico Kasper Hjulmand (54) está a punto de ser destituido tras fallar la clasificación a la Champions, pese a tener contrato hasta 2027. Sin embargo, la búsqueda de sucesor se complica para los directivos Fernando Caro (61) y Simon Rolfes (44).

Su favorito era el compatriota Andoni Iraola (43), quien deja el AFC Bournemouth tras tres años exitosos. Tras la destitución de Arne Slot en Liverpool, Iraola emergió como sucesor ideal; ya hay acuerdo y el anuncio podría llegar en días.

La opción Iraola hizo que Filipe Luis, otro candidato, optara finalmente por el AS Mónaco. La falta de la licencia UEFA Pro pesó: sin un permiso especial, el club monegasco debería pagar 25 000 euros por cada partido que Filipe Luis dirigiera.

Oliver Glasner (51), que deja el Crystal Palace, rechaza regresar a la Bundesliga y negocia con el AC Milan, mientras que Michel (50) ficha por el Ajax procedente del Girona.