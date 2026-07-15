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Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Donny Afroni

Traducido por

«Se notaba el nerviosismo»: Folarin Balogun admite que la selección estadounidense se vio afectada por la «desafortunada» serie de tarjetas rojas en la goleada sufrida ante Bélgica en el Mundial

F. Balogun
USA
World Cup
Belgium

Folarin Balogun reconoció las «desafortunadas» circunstancias que llevaron a la selección masculina de Estados Unidos a una tormenta política en el Mundial 2026. Admitió que sus compañeros se vieron afectados por el revuelo tras la sorpresiva anulación de su suspensión por roja, y luego perdieron 4-1 ante Bélgica en octavos.

  • Polémica en la concentración de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    El delantero del Mónaco fue expulsado en la ronda de 32 contra Bosnia-Herzegovina, pero la FIFA le permitió jugar los octavos ante Bélgica tras una controvertida decisión.

    La decisión provocó críticas, sobre todo tras las informaciones sobre injerencias políticas. Balogun admitió a la CBS: «Al principio me alegré de volver al equipo, pero luego supe que causaría polémica y noté cierto nerviosismo en mis compañeros, porque es algo excepcional».

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Injerencias políticas y denuncias ante el COI

    La situación empeoró cuando la ONG FairSquare denunció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante el COI por violar la neutralidad política. La denuncia llegó tras las declaraciones del entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, quien admitió intervenir para que el delantero estrella de uno de los países anfitriones pudiera jugar en las eliminatorias.

    Balogun admitió que le costó ignorar la presión externa mientras el equipo se preparaba para caer ante Bélgica. «Cuanto más se acercaba el partido, intentaba concentrarme, pero era difícil. Había mucho ruido exterior, y es difícil de evitar», añadió el exjugador del Arsenal.

  • Desacuerdo sobre la tarjeta roja inicial

    A pesar de las repercusiones, Balogun sigue convencido de que nunca debería haber sido expulsado por su entrada a Tarik Muharemovic. El delantero insiste en que sus acciones no fueron intencionadas y que la decisión del árbitro fue un error que, en última instancia, supuso una presión innecesaria para la selección estadounidense durante el torneo disputado en casa.

    Sobre el incidente, Balogun declaró: «Me quedé en estado de shock. Ni siquiera fue una entrada. Estaba totalmente en estado de shock, creo que se pudo ver mi reacción, pero no me quedó más remedio que aceptar la decisión e intentar apoyar a mi equipo. Cuando algo no es intencionado, nunca debería ser tarjeta roja, así que fue simplemente una situación desafortunada, y creo que nos supuso mucha más presión de la que necesitábamos».

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  • BalogunGetty Images

    Los compañeros de equipo prestaron un apoyo fundamental

    El delantero admitió que, pese a la inquietud en la concentración, sus compañeros de la selección estadounidense le ayudaron a superar el momento más difícil de su carrera internacional. Balogun destacó que el respaldo del vestuario fue clave mientras se preparaba para enfrentar a Bélgica. «No era algo que pudiera cambiar; fue una situación desafortunada, pero me dio confianza», explicó.

    Sin embargo, la selección estadounidense cayó 4-1 ante Bélgica. Aun así, Balogun terminó el torneo con tres goles en cuatro partidos.