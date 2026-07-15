A pesar de las repercusiones, Balogun sigue convencido de que nunca debería haber sido expulsado por su entrada a Tarik Muharemovic. El delantero insiste en que sus acciones no fueron intencionadas y que la decisión del árbitro fue un error que, en última instancia, supuso una presión innecesaria para la selección estadounidense durante el torneo disputado en casa.

Sobre el incidente, Balogun declaró: «Me quedé en estado de shock. Ni siquiera fue una entrada. Estaba totalmente en estado de shock, creo que se pudo ver mi reacción, pero no me quedó más remedio que aceptar la decisión e intentar apoyar a mi equipo. Cuando algo no es intencionado, nunca debería ser tarjeta roja, así que fue simplemente una situación desafortunada, y creo que nos supuso mucha más presión de la que necesitábamos».