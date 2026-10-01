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«¡Se nos da muy bien centrarnos en lo negativo!»: Alessandro Bastoni lanza un grito de ánimo mientras Italia gana confianza de cara al duelo con Francia
Cambiar la mentalidad con Mancini
Bastoni ha instado a Italia a dejar atrás su mentalidad negativa de cara al duelo del viernes de la Liga de Naciones contra Francia. El defensa del Inter cree que sacudirse ese pesimismo cultural es clave para ayudar a Mancini a reconstruir la confianza del grupo, especialmente mientras la Azzurra busca recuperarse de la amargura de haberse quedado fuera de los tres últimos Mundiales y restaurar la fe que impulsó su triunfo en la Eurocopa 2021.
En declaraciones a Sky Sport Italia sobre el ambiente actual dentro de la concentración, Bastoni se mostró sincero sobre el trabajo psicológico que está llevando a cabo el cuerpo técnico. El defensa señaló que, aunque el equipo está mostrando signos de vida, aún queda un largo camino por recorrer. «El seleccionador está trabajando en nuestra autoestima. En Italia somos muy buenos quejándonos, compadeciéndonos y centrándonos en todo lo negativo, pero en mi opinión también deberíamos aprender a decir cuándo hemos hecho algo bien. Cuanto más lo digamos, más empezaremos a creerlo, así que tenemos que trabajar en eso», explicó Bastoni durante sus obligaciones previas al partido.
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En busca de consistencia táctica e identidad
La campaña de Italia en la Liga de Naciones ha sido una montaña rusa hasta ahora, con una decepcionante derrota en casa por 0-2 ante Bélgica seguida de un contundente triunfo por 4-1 sobre Turquía. Mientras tanto, Francia llega al duelo en un estado de forma formidable después de encadenar dos victorias consecutivas por 0-1 a domicilio ante Turquía y Bélgica en sus dos primeros partidos.
El defensa quiere que el equipo mantenga el nivel que mostró en su victoria más reciente. "Somos capaces de decir la nuestra en un partido único contra cualquiera, pero también queremos ser consistentes y asegurarnos de que Italia tenga una identidad reconocible sobre el campo", afirmó. Y, al subrayar la necesidad de mantener un nivel de excelencia sostenido, añadió: "Nuestro nivel tiene que ser el que vimos en el partido más reciente".
Redención y responsabilidad personal
Para Bastoni en lo personal, esta ventana internacional representa una oportunidad de redención tras un periodo difícil con la selección. Su regreso goleador ante Turquía supuso su primera aparición con la Azzurra desde su costosa tarjeta roja en la repesca del Mundial contra Bosnia y Herzegovina.
Al abordar la sombra de aquella tarjeta roja, Bastoni admitió que sentía una cierta obligación hacia los aficionados que sufrieron por los fracasos del equipo. "Las cosas podrían haberme ido peor a nivel de club, ya que conquistamos dos títulos con el Inter, así que considero que ha sido una temporada positiva. Como dije después del partido contra Turquía, obviamente siento que estoy en deuda con la gente de Italia. Fue una noche muy difícil para mí, pero también para todos los que apoyan a Italia. Levanté la cabeza, asumí la responsabilidad y estuve más decidido que nunca a demostrar mi verdadero valor", señaló el defensa con visible sinceridad.
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Preparándose para el desafío francés
El próximo calendario sigue siendo exigente para Italia, con el viaje a París seguido de un partido en casa contra Turquía el 5 de octubre. Se espera que Mancini utilice toda la profundidad de su plantilla para afrontar estos encuentros, especialmente con otro doble enfrentamiento contra Francia y Bélgica a la vista en noviembre. Bastoni señaló que las caras nuevas del grupo han aportado una energía renovadora que ha ayudado al equipo a dejar atrás la fuerte presión del pasado reciente. «He visto caracteres fuertes en la plantilla, no tienen miedo de probar algo nuevo, y esa ligereza es probablemente lo que necesitábamos», observó.
Cuando le preguntaron qué estrella de la constelación de figuras de la selección francesa le gustaría más quitar de la alineación rival para facilitarle el trabajo a Italia, Bastoni consideró imposible la tarea debido a la enorme cantidad de talento de la que dispone Zinedine Zidane. «Eso es demasiado difícil, ¡no sabría ni por dónde empezar!», bromeó.
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