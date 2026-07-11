Según el periódico portugués A Bola, la Juventus ya presentó una oferta por el mediocentro Palhinha. El jugador, de 31 años, se toma su tiempo para elegir, pues podría ser una de sus últimas decisiones contractuales.

El Benfica sigue siendo el rival más firme, aunque aún no ha negociado con el Bayern. El club alemán pide entre 20 y 25 millones de euros, mientras que los lisboetas prefieren una cesión con opción de compra. Se rumorea que ofrecerían al jugador unos tres millones de euros netos al año. Al parecer, el AC Milan también se ha sumado a la puja.