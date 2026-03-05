Getty Images Sport
«¡Se merecía más respeto!»: Neymar parece criticar al Santos tras conocer la rescisión del contrato de su compañero de equipo
Neymar critica duramente a la directiva por la salida de Basso
Neymar y Basso habían desarrollado una estrecha relación desde el célebre regreso del primero al Peixe. El veterano delantero se sintió obligado a pronunciarse públicamente contra la forma en que su amigo fue expulsado del club, sugiriendo que un jugador de la talla profesional de Basso debería haber sido tratado con más dignidad por la directiva y el departamento deportivo.
Neymar arremete en Instagram
Compartiendo sus pensamientos con millones de seguidores en Instagram, Neymar publicó un sincero mensaje para el defensa que se marcha. «Jhonny Basso... Buena suerte en tu nueva etapa, hermano. Me entristece verte marchar así... ¡Eres demasiado profesional y merecías más respeto! Pero así es la vida, ¿no? Solo te deseo lo mejor... Siempre te animaré», escribió el internacional brasileño.
A pesar de su frustración pública, Neymar aceptó la decisión de la directiva del Santos, reconociendo que el entrenador Juan Pablo Vojvoda tiene derecho a elegir a los jugadores que se ajustan a su visión táctica. Sin embargo, el peso emocional de ver a un compañero de entrenamiento diario de confianza marcharse de esta manera fue claramente demasiado para que el número 10 lo ignorara inicialmente.
El vínculo entre bastidores
La amistad entre ambos iba más allá de los terrenos de juego del CT Rei Pelé. Basso era considerado uno de los confidentes más cercanos de Neymar dentro de la plantilla actual y visitaba con frecuencia la mansión del delantero en Mangaratiba. Según ESPN, Neymar consideraba la situación «injusta», ya que creía que Basso era un profesional modelo que nunca «contaminaba el ambiente», a pesar de ser habitualmente excluido de las convocatorias para los partidos.
La etapa de Basso en el club fue, en última instancia, limitada en términos de acción sobre el terreno de juego. Tras incorporarse en 2023, disputó 36 partidos y marcó tres goles con el Peixe. Sin embargo, sus oportunidades se redujeron significativamente en la actual campaña, ya que solo disputó dos partidos antes de que el club decidiera traspasarlo para optimizar la plantilla del primer equipo.
Movimientos financieros y cambios en la plantilla
La decisión de Santos de romper relaciones con Basso no se debió únicamente a preferencias tácticas. El club estaba ansioso por liberar espacio en la nómina salarial para facilitar refuerzos de alto perfil, sobre todo la llegada del exdefensa del Benfica Lucas Verissimo. Además, la actual administración consideraba a Basso como un vestigio del régimen anterior que había causado problemas financieros, incluida una prohibición de fichajes relacionada con el impago de honorarios al equipo portugués Arouca.
Ahora que Basso busca un nuevo reto, el Santos debe volver rápidamente a centrarse en el terreno de juego. El equipo afronta un calendario muy apretado en el Campeonato Brasileiro, que incluye un próximo desplazamiento a Mirassol seguido de un partido de alto riesgo contra el Corinthians. Queda por ver si la explosión pública de Neymar crea una fricción duradera con la jerarquía del club, que aspira a alcanzar el éxito nacional.
