«¡Se merecía más respeto!»: Neymar parece criticar al Santos tras conocer la rescisión del contrato de su compañero de equipo

Compartiendo sus pensamientos con millones de seguidores en Instagram, Neymar publicó un sincero mensaje para el defensa que se marcha. «Jhonny Basso... Buena suerte en tu nueva etapa, hermano. Me entristece verte marchar así... ¡Eres demasiado profesional y merecías más respeto! Pero así es la vida, ¿no? Solo te deseo lo mejor... Siempre te animaré», escribió el internacional brasileño.

A pesar de su frustración pública, Neymar aceptó la decisión de la directiva del Santos, reconociendo que el entrenador Juan Pablo Vojvoda tiene derecho a elegir a los jugadores que se ajustan a su visión táctica. Sin embargo, el peso emocional de ver a un compañero de entrenamiento diario de confianza marcharse de esta manera fue claramente demasiado para que el número 10 lo ignorara inicialmente.