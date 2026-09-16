Propaganda Photo
Traducido por
«Se merece todo esto»: Andoni Iraola, emocionado por la acogida de los aficionados del Liverpool a Andy Robertson
Anfield saluda a su exdefensor
Robertson volvió a pisar el césped de Merseyside como suplente del Tottenham después de poner fin a una etapa de nueve años repleta de títulos durante el mercado de verano. Cuando De Zerbi dio entrada al veterano lateral izquierdo en sustitución de Destiny Udogie en el minuto 57, las cuatro esquinas del estadio se levantaron al unísono para aplaudir. La emotiva ovación subrayó la gratitud duradera que siente la afición local por un baluarte que dio al club ocho títulos importantes.
- Propaganda Photo
Iraola aplaude el homenaje a Kop
El nuevo entrenador del equipo local admitió que estaba profundamente emocionado por el recibimiento tan sentido dedicado a un defensa que sigue siendo uno de los favoritos de Anfield. Al reflexionar sobre la ovación durante sus obligaciones posteriores al partido, el técnico vasco consideró que el veterano internacional escocés tenía pleno derecho a un reconocimiento tan duradero. En declaraciones a BBC Radio 5 Live después del partido, Iraola dijo: "Creo que se merece todo esto y yo estaba feliz. Pensaba sinceramente que se merece esto porque ha dado muchísimo al Liverpool".
El lateral pone fin a una etapa llena de títulos
Robertson puso fin este verano a un brillante capítulo de nueve años en Anfield después de que expirara su contrato, completando oficialmente su llegada libre al Tottenham el 1 de julio de 2026. Siguió su camino después de perder su puesto habitual en el once ante Milos Kerkez, un papel que el húngaro ha seguido ocupando tras la llegada de Iraola como entrenador. Mientras los aficionados le dedicaban cánticos en los que celebraban sus triunfos en la Premier League y la Champions League, los goles de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai sellaron una derrota por 3-1 de su nuevo equipo.
- Getty Images Sport
Se avecinan pruebas nacionales
El Liverpool centra ahora su atención en la visita del domingo al Bournemouth, con el objetivo de sumar los tres puntos para impulsarse hacia la zona alta de la clasificación de la Premier League. Por su parte, el Tottenham necesita reaccionar con urgencia cuando reciba al Aston Villa 24 horas antes, en busca de dejar atrás las tres derrotas sufridas en sus seis primeros partidos. Ambos equipos estarán desesperados por lograr un resultado positivo este fin de semana antes de que la competición nacional se detenga por el parón internacional de otoño.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias