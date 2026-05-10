«Se merece lo mejor del mundo»: Elliot Anderson podría dejar el Nottingham Forest por el Manchester United o el Manchester City, admite Vitor Pereira

Ver a Anderson triunfar en otro equipo resulta difícil para el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, quien lo vendió por solo 35 millones de libras para cumplir con las normas de rentabilidad y sostenibilidad. «Nos arrepentimos en su momento», admitió Howe. «Sabíamos que sería un traspaso muy doloroso, pero necesario. No teníamos otra opción, pero fue el traspaso más reacio que he hecho, porque conocíamos su calidad. Lo habíamos visto de cerca durante varios años entrenando con nosotros. Ya se estaba haciendo un hueco en el equipo y, al final de esa temporada, fue muy eficaz en varias posiciones. Me duele verle jugar así contra nosotros hoy; tendrá una carrera fantástica dondequiera que vaya, porque además de ser un gran chico, es un jugador excepcional».