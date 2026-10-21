Ulrich Hufnagel
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«Se merece ese trofeo»: Serge Gnabry apoya la candidatura de Harry Kane, su compañero en el Bayern de Múnich, al Balón de Oro antes del duelo de Champions League contra el Arsenal
Un extremo alemán respalda a un delantero prolífico
Gnabry ha respaldado al referente ofensivo del Bayern de Múnich para hacerse con el premio individual más prestigioso del fútbol antes del partido de la fase de liga del miércoles por la noche contra su antiguo equipo. El delantero de 33 años compite por el galardón con Lamine Yamal, jugador del Barcelona y ganador de La Liga y del Mundial. Su candidatura se sustenta en los asombrosos 61 goles que marcó con su club y que le dieron el título de la Bundesliga la pasada temporada, además de haber capitaneado a Inglaterra hasta las semifinales del Mundial contra Argentina.
- Sven Simon
Un rendimiento constante fija un listón muy alto
El capitán de Inglaterra ha trasladado ese impulso a la temporada 2026-27, en la que suma nueve goles y seis asistencias en 10 partidos entre todas las competiciones, incluidos tres goles en dos encuentros de la Champions League. Sus aportaciones han ayudado a mantener a su equipo en lo más alto de la Bundesliga con 14 puntos, empatado con el Borussia Dortmund.
Al explicar a TNT Sports por qué su compañero merece el galardón este año, Gnabry afirmó: «Ha demostrado una y otra vez lo valioso que es. Ha mejorado muchísimo desde que llegó aquí. Es un jugador increíble».
«Se lo merece de sobra. Ya lo dije antes en una rueda de prensa. No sé quién fija los criterios para decidir quién merece ganar ese trofeo, pero ha tenido un año increíble. Sigue en un gran momento de forma, sigue marcando muchos goles y es muy valioso para nuestro equipo. Ojalá lo gane, se merece ese trofeo».
Preguntado por lo que significa jugar junto al delantero en Múnich, lo describió como «un gran ejemplo» y añadió: «Marca muchos goles. Tiene la mentalidad adecuada, siempre está metido en el partido, concentrado. En ese sentido, transmite calma en medio de la tormenta y pone el listón muy alto».
Un exjugador del Arsenal elogia el norte de Londres
El partido del miércoles también enfrentará a Gnabry al club que dejó en 2016 tras tener dificultades para encontrar oportunidades a las órdenes de Arsene Wenger. Después fichó por el Werder Bremen, antes de cerrar su traslado a Baviera un año más tarde y pasar la temporada 2017-18 cedido en el TSG Hoffenheim.
Tras compartir vestuario con Mikel Arteta durante su etapa en el norte de Londres, ahora se enfrentará al español como entrenador rival. Gnabry elogió la impresionante transformación y la conquista del título que su excompañero dirigió la temporada pasada: «No era un proyecto fácil. Que haya permanecido tanto tiempo, haya tenido ese éxito y los haya vuelto a hacer campeones es un logro muy importante. Probablemente sea un logro mayor que algunos de los conseguidos por entrenadores de más renombre».
«He jugado en el club, así que en cierto modo me alegro por ellos, pero, por supuesto, mañana juego para el Bayern de Múnich. Es mi club actual y tenemos que ganar mañana».
- getty
La ceremonia de Londres llega tras la prueba europea
Una vez concluido el gran duelo continental del miércoles, la atención se centrará rápidamente en la ceremonia del Balón de Oro del lunes 26 de octubre. Además de conocerse si se lleva el galardón, se espera que Kane aclare su futuro a largo plazo a nivel de clubes en las próximas semanas. Todo apunta a que el prolífico goleador firmará una nueva ampliación de contrato en Baviera, ya que su acuerdo actual expira en el verano de 2027.
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