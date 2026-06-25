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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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«Se me aceleraba el corazón»: Neymar habla de su difícil ausencia de 981 días con Brasil y regresa nervioso ante Escocia

Neymar
Brazil
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Neymar admitió sentir nervios durante su esperado regreso a la selección brasileña tras casi mil días ausente. La estrella del Santos ingresó en la segunda parte del partido que Brasil ganó 3-0 a Escocia, cerrando así su recuperación de una grave lesión de rodilla sufrida en 2023.

  • El emotivo regreso del número 10

    Tras 981 días de ausencia y mucha incertidumbre, Neymar volvió a vestir la camiseta amarilla en un partido del Mundial. No jugaba con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda contra Uruguay. Contra Escocia, comenzó en el banquillo con Carlo Ancelotti y entró a los 30 del segundo tiempo en el Hard Rock Stadium de Miami.

    Visiblemente emocionado, admitió: «Me latía muy fuerte el corazón, estaba muy nervioso… ¡pero feliz! Orgulloso, todo salió bien», declaró a TV Globo.

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    Expresar el estado físico

    La tensión acumulada durante años de tratamiento y fisioterapia se desbordó tras el pitido final. Neymar lloró en el campo y, después, admitió que fue una mezcla de emociones al saltar al terreno de juego; las lágrimas fueron una liberación necesaria.

    «Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta de la selección después de tres años. Físicamente estoy bien, gracias a Dios. Fue duro estar apartado del terreno de juego durante todo ese tiempo, pero no estuve completamente inactivo. He estado entrenando duro durante 25 días para estar en buena forma para los partidos. Así que estoy muy contento, muy satisfecho», comentó la estrella, según recoge UOL.

    «Sentí muchas emociones al salir al campo. Estuve mucho tiempo alejado de esta camiseta, pero, gracias a Dios, todo salió bien y pude volver».

  • El papel de la familia en tiempos difíciles

    El jugador destacó el apoyo de su círculo más cercano. Su familia conocía «todas las dificultades» que superó para llegar al Mundial. Tenerlos en las gradas de Miami hizo el momento aún más especial para el ‘10’.

    «Saben todo lo que he pasado para estar aquí hoy y nuestro objetivo era representar a la selección y volver a jugar. Es muy emotivo verlos allí, felices por mi regreso», afirmó.

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    Preparación para la fase eliminatoria

    La victoria por 3-0, sellada antes de que Neymar ingresara, confirmó a Brasil como líder del Grupo C y lo mete en la ronda de 32 con la moral alta. El triunfo ante Escocia permitió afinar detalles y integrar al ‘10’ en el ritmo del equipo. Brasil enfrentará al segundo del Grupo F, que integra a Países Bajos, Japón y Suecia.

    «Como dije, estoy muy contento y ahora empieza la fase eliminatoria; debemos seguir ganando para alcanzar nuestro objetivo», concluyó.

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