Getty Images Sport
Traducido por
¿Se marcha Víctor Osimhen a la Premier League? Las declaraciones del seleccionador de Nigeria sobre el traspaso desatan un animado debate sobre el futuro del delantero del Galatasaray
El seleccionador de Nigeria confirma su marcha este verano
La pugna por fichar a Osimhen se reavivó tras las palabras del seleccionador nigeriano, Eric Chelle, quien confirmó que el delantero negocia su salida del Galatasaray. El jugador de 27 años no fue convocado para el amistoso contra Polonia, pues el técnico prefirió que definiera su futuro club.
En rueda de prensa sobre la ausencia de su estrella, Chelle declaró: «Echamos de menos a dos jugadores porque Victor Osimhen quizá esté a punto de cambiar de club, así que prefiero que se quede en casa, ya que si juega y no está al 100 % no es bueno. En cuanto a Lookman, está muy cansado y el Atlético [de Madrid] nos ha pedido que le eximamos». Estas palabras han puesto inmediatamente en alerta a la élite europea a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.
- Getty/GOAL
El sueño de la Premier League y los rumores sobre el Manchester United
Desde hace tiempo se rumorea que Osimhen acabará en la Premier League. El Manchester United ha sido frecuentemente relacionado con su fichaje, y la leyenda del club, Patrice Evra, instó recientemente a los Red Devils a dar el paso. El United ya cuenta con Benjamin Sesko, fichado en 2025 por 74 millones de libras (100 millones de dólares), pero el atractivo de un goleador contrastado como Osimhen podría ser demasiado grande como para ignorarlo. El nigeriano ha sido una amenaza constante y su estilo recuerda al de la leyenda del Chelsea, Didier Drogba. Con Michael Carrick ya asentado en Old Trafford, la búsqueda de gol no se detiene.
Las amargas secuelas del Nápoles y el interés de la Serie A
El regreso a Italia sigue siendo una opción, pese al tenso final de su etapa en el Nápoles. Osimhen ya confesó que el club lo trató «como a un perro» tras un incidente en redes, y aunque les dio el primer Scudetto en 30 años, la relación se quebró por un vídeo de TikTok autorizado por el club.
Juventus y Roma lo vigilan, pero una cláusula de su contrato con el Galatasaray impide su fichaje por un rival napolitano hasta 2027.
- AFP
Dejar un legado en Estambul
Si Osimhen deja el Galatasaray este verano, lo hará tras marcar 59 goles y dar 16 asistencias en 74 partidos, y llevar al club a dos Ligas y una Copa.
Tras un final tóxico en Nápoles, en Estambul recobró su chispa. A sus 27 años, este delantero en plenitud merece brillar en la Liga de Campeones cada semana. Ya sea en Old Trafford, el Olímpico o de vuelta en Turín, las próximas semanas definirán dónde pasará sus mejores años uno de los mejores jugadores africanos del momento.