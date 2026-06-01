¿Se marcha Víctor Osimhen a la Premier League? Las declaraciones del seleccionador de Nigeria sobre el traspaso desatan un animado debate sobre el futuro del delantero del Galatasaray

La pugna por fichar a Osimhen se reavivó tras las palabras del seleccionador nigeriano, Eric Chelle, quien confirmó que el delantero negocia su salida del Galatasaray. El jugador de 27 años no fue convocado para el amistoso contra Polonia, pues el técnico prefirió que definiera su futuro club.

En rueda de prensa sobre la ausencia de su estrella, Chelle declaró: «Echamos de menos a dos jugadores porque Victor Osimhen quizá esté a punto de cambiar de club, así que prefiero que se quede en casa, ya que si juega y no está al 100 % no es bueno. En cuanto a Lookman, está muy cansado y el Atlético [de Madrid] nos ha pedido que le eximamos». Estas palabras han puesto inmediatamente en alerta a la élite europea a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.



