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Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¿Se marcha James Trafford? El Newcastle vuelve a pujar por el portero un año después de perder la pugna con el Manchester City

J. Trafford
Newcastle
Manchester City
Fichajes
Premier League

El Newcastle United ha reavivado su interés por el portero del Manchester City James Trafford, en el marco de una ambiciosa renovación de la plantilla de Eddie Howe. Los Magpies no lograron ficharlo el verano pasado, pero su escaso tiempo de juego en el Etihad Stadium ha vuelto a abrir la puerta a un posible traspaso.

  • Los Magpies persiguen un objetivo a largo plazo

    Según The Athletic, el Newcastle ha contactado de nuevo al City para fichar a Trafford. El club de Tyneside perdió la pugna por el guardameta de 23 años el verano pasado, cuando fichó por el Etihad Stadium por cinco años. Sin embargo, tras jugar solo 17 partidos la temporada pasada, Trafford está dispuesto a cambiar de equipo, lo que ha llevado a los Magpies a reavivar su interés para reforzar su plantilla de porteros.

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    Trafford, frustrado por la jerarquía

    El portero fichó por el Manchester United esperando ser la primera opción de Pep Guardiola. Sin embargo, su progresión se truncó cuando el club fichó a Gianluigi Donnarumma, dejándolo como suplente. Por eso, Trafford prefiere esperar a volver de la concentración con la selección para analizar su futuro con sus representantes tras el torneo.

  • Renovación del St James' Park

    Howe refuerza la portería tras fichar al joven Ewen Jaouen, de 20 años, del Reims, y la vuelta de Aaron Ramsdale. La posible llegada del veterano Trafford podría suponer la salida del actual titular, Nick Pope, si se ficha a otro guardameta consolidado. Por ahora no hay negociaciones formales entre ambos clubes, ya que el jugador se encuentra con su selección.

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    Las obligaciones del torneo retrasan las negociaciones

    Trafford está en Estados Unidos con la selección inglesa de porteros para el Mundial. Aunque apoya a Jordan Pickford y Dean Henderson, el Newcastle tiene un plazo ajustado para la temporada 2026-27. Howe quiere que los fichajes defensivos lleguen antes de la pretemporada; si se retrasa, buscarán otras opciones.