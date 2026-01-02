'Sé lo que se exige en un club como este' – Julián Araujo se une al Celtic a préstamo

Araujo, quien llegó a Inglaterra en 2024 después de un período en Las Palmas y tiempo en el Barcelona B, encontró difícil conseguir minutos en Bournemouth a pesar de que el club pagó cerca de 10 millones de dólares por su transferencia. Su última aparición fue en agosto de 2025, cuando fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.

“Estoy realmente feliz de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel con altos estándares, y estoy ansioso por trabajar con mis compañeros de equipo para ayudar a traer éxito a los seguidores. Sé lo que se exige en un club como este, y me siento listo para el desafío que tengo por delante”, dijo Araujo sobre el movimiento en el sitio web oficial del club.