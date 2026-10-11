AFP
Traducido por
«¡Se lo daría a Harry Kane!»: El dirigente del Bayern de Múnich Herbert Hainer elige a su ganador del Balón de Oro por delante de Michael Olise
Hainer apuesta por Kane para alcanzar la gloria individual
El debate sobre quién es el mejor jugador del mundo ha llegado al Allianz Arena. El presidente del Bayern de Múnich, Hainer, tiene claro cuál de sus estrellas merece el Balón de Oro. Tanto Kane como Olise han brillado en Alemania, lo que ha llevado a pedir que ambos sean considerados para el premio.
Sin embargo, al tener que elegir entre el capitán de Inglaterra y el extremo francés, Hainer admitió que se inclina por el veterano delantero, que ha batido numerosos récords desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur.
Al hablar de la pugna interna por el premio, Hainer dejó clara su valoración de los dos jugadores. «Tanto Michael Olise como Harry Kane merecen ganar el Balón de Oro, pero yo se lo daría a Harry Kane», declaró a BILD.
- Getty Images Sport
Hainer ve a Olise como futuro ganador del Balón de Oro
El presidente sugirió que, aunque ambos tienen calidad para ser coronados como los mejores del mundo, la excelencia mantenida de Kane y su mayor experiencia podrían darle ventaja en la votación actual, mientras el delantero sigue siendo la referencia del ataque del Bayern de Múnich.
Pese a decantarse por el inglés, Hainer se apresuró a señalar que el futuro probablemente pertenece a su compañero francés. El exjugador del Crystal Palace se ha adaptado a la Bundesliga con una rapidez extraordinaria, y la directiva del club cree que es solo cuestión de tiempo que él también levante el trofeo. El máximo responsable del Bayern precisó su postura: «Michael Olise aún tiene muchos años por delante para ganar el Balón de Oro».
Confianza en el proyecto Olise
Más allá de los galardones individuales, Hainer habló del rápido ascenso de Olise, que se ha convertido en poco tiempo en uno de los talentos más ilusionantes del fútbol europeo. Algunos analistas han cuestionado si la Bundesliga ofrece una plataforma suficiente para un jugador cuya proyección no deja de crecer, pero el presidente del Bayern defendió con firmeza el nivel competitivo del club. Descartó que el futbolista de 24 años necesite marcharse a otro equipo para alcanzar sus mayores objetivos.
Hainer subrayó que Olise está en el mejor lugar posible para seguir desarrollándose hasta convertirse en una figura de talla mundial. «Estamos muy contentos de tener a Olise con nosotros. Se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y estoy convencido de que algún día puede ganar el Balón de Oro, quizá incluso este año», afirmó.
El presidente añadió: «Se siente muy bien con nosotros. Puede ganar títulos con el Bayern y competir al más alto nivel en Europa. Llegamos a las semifinales de la Champions League y disputamos grandes partidos contra el PSG. Eso es lo que busca».
- Getty Images Sport
Se mantiene firme ante el interés del Real Madrid
Las destacadas actuaciones del extremo han despertado, como era de esperar, el interés de otros clubes, y el Real Madrid aparece con frecuencia como posible destino del francés. Los rumores sobre un traslado a la capital española han cobrado fuerza mientras Olise sigue imponiéndose a las defensas de la Bundesliga. Al abordar los rumores que apuntan a una posible salida de Olise, Hainer reafirmó la firmeza del club: «Estoy convencido de que el Bayern de Múnich es un club al que no se puede obligar a vender a sus jugadores, porque tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias