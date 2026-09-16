Sebastian Frej
Traducido por
¡Se lo daremos! El incombustible Taylor promete un ambiente hostil para el West Ham en The Den
Taylor lanza un llamamiento a la unidad antes del derbi de los Dockers
El defensa del Millwall Caleb Taylor declaró que su equipo irá a por el West Ham United en el derbi del sábado a mediodía en The Den. En declaraciones al podcast EFL 72+ de la BBC, el jugador de 23 años reveló que toda la plantilla ha estado ilusionada con este partido desde que se publicó el calendario.
El choque será el primer Dockers Derby desde febrero de 2012.
El West Ham llega como líder de la Championship tras cuatro victorias seguidas, mientras que el Millwall, undécimo, está a cuatro puntos.
- Getty Images Sport
Un defensa imprescindible espera un ambiente feroz en casa
Taylor, que es el único jugador del Millwall que ha disputado todos los minutos de sus siete partidos de liga, a pesar de que Alex Neil ha utilizado a 24 jugadores en medio de una crisis de lesiones, espera un ambiente hostil en casa. Sigue confiando en que la plantilla puede sacar un resultado ante sus rivales de fuerte inversión.
El defensa prometió que el Millwall lo dará absolutamente todo sobre el césped.
«No veo la hora», dijo Taylor en el pódcast EFL 72+ de la BBC. «Ya sabes cómo es The Den, hay un ambiente magnífico. El sábado intentaremos estar sólidos, tienen buenos jugadores, vienen de la Premier League, cuentan con un enorme respaldo financiero. Haremos que sea un buen partido y les plantaremos cara de verdad. Va a ser realmente intimidante».
La pareja defensiva busca solidez ante el ataque del West Ham United
El Millwall inició la temporada con dos porterías a cero consecutivas, pero ha encajado 13 goles en sus últimos cinco partidos de liga. Taylor aspira a recuperar la solidez defensiva junto a su compañero en el centro de la zaga, Jake Cooper, mientras se preparan para medirse a un ataque del West Ham que ha marcado 16 goles en sus últimos cuatro encuentros.
Reconoció que los goles encajados recientemente no eran algo habitual en la línea defensiva.
El dúo se centra en frenar el potencial ofensivo del West Ham para hacerse con el control desde el inicio del partido.
- Newscom World
Inglaterra se repone de la decepción del play-off
Taylor atribuyó al entrenador Alex Neil el mérito de ayudar a la plantilla a superar la desilusión de la semifinal del play-off contra el Hull City al final de la temporada pasada. El enfoque psicológico de Neil consiguió reorientar la mentalidad del equipo hacia la lucha por el ascenso en la presente campaña.
El Millwall aspira a canalizar esa fortaleza mental en una victoria de prestigio sobre su máximo rival.
Un resultado positivo en casa impulsaría la dinámica de los Lions en su intento de seguir escalando en la clasificación del Championship.
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