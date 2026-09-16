El defensa del Millwall Caleb Taylor declaró que su equipo irá a por el West Ham United en el derbi del sábado a mediodía en The Den. En declaraciones al podcast EFL 72+ de la BBC, el jugador de 23 años reveló que toda la plantilla ha estado ilusionada con este partido desde que se publicó el calendario.

El choque será el primer Dockers Derby desde febrero de 2012.

El West Ham llega como líder de la Championship tras cuatro victorias seguidas, mientras que el Millwall, undécimo, está a cuatro puntos.