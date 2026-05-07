Según Ruhr-Nachrichten y Bild, el hombre de 46 años, apartado el 22 de marzo, recibirá 1,5 millones de euros de indemnización.
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¡Se lleva una indemnización enorme! El BVB llega a un acuerdo con Sebastian Kehl para rescindir su contrato
Así, Kehl quedaría libre para nuevos proyectos; se le ha relacionado con el Tottenham Hotspur de la Premier League.
Reemplazado como director deportivo por Ole Book un día después de su salida, Kehl se despedirá en el último partido en casa del BVB, contra el Eintracht de Fráncfort, el viernes a las 20:30 h (Sky).