El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, recibió una tarjeta roja directa inmediatamente después del pitido final del empate 1-1 de su equipo ante el Cagliari en la Serie A, disputado en el Unipol Domus. La tensión estalló en la banda cuando Spalletti se acercó al entrenador del Cagliari, Fabio Pisacane, para el habitual apretón de manos posterior al partido.

El refinamiento del intercambio llevó al árbitro Matteo Marcenaro a expulsar a ambos entrenadores, lo que conlleva automáticamente una sanción de un partido sin poder dirigir desde la banda.

Spalletti se mostró sorprendido por la decisión del árbitro e insistió en que se había exagerado lo ocurrido.