Antes de su rueda de prensa previa al partido de Champions League, Demichelis recordó que se puso en contacto con Leo tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial.

Al hablar de su estrecha relación y del liderazgo de su antiguo capitán, Demichelis dijo: «Por aquel entonces era un compañero muy cercano a él en la selección. Cuando Leo se casó, fui uno de los invitados. Nunca me gustó molestar a Leo con mensajes, porque imagino que debe de recibir millones cada día.

»Después de la semifinal le escribí porque sentí la necesidad de felicitarlo tras el partido contra Inglaterra, en el que volvió a demostrar, de una manera muy especial, cómo sacar a relucir ese sentimiento visceral como equipo y como capitán.

»Esa convicción suya, su mirada, sus ganas y, sobre todo, su edad... ¡Vaya! Sentí la necesidad de felicitarlo y de pedirle que, por última vez, lo disfrutara, independientemente de lo que viniera después».