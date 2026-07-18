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¡Se le considera uno de los grandes héroes de este Mundial! A este jugador de 40 años le espera un nuevo contrato

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Con su actuación en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, Cabo Verde, un equipo outsider, conquistó a los aficionados al fútbol de todo el mundo. El portero Vozinha fue el gran protagonista.

Este hombre de 40 años se convirtió en héroe tras el 0-0 de la selección africana ante la finalista España y, gracias a una cadena de TV, se convirtió en la sorpresa del torneo en redes. Ahora, un club de renombre le habría ofrecido un contrato.

  • Según el experto en fichajes Germán García Grova, de TyC Sports, Colo-Colo busca fichar al portero, ahora sin equipo.

    Vozinha, exguardameta del GD Chaves de la segunda división lusa, cuyo contrato venció en junio, ya respondió con interés a la propuesta del club más laureado de Chile. Si su físico se lo permite, dijo durante el Mundial en TyC Sports, planea seguir en activo uno o dos años más.

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  • Vozinha messi(C)Getty Images

    La cuenta de Instagram se vuelve viral: Vozinha deja en el bolsillo a Wirtz y Musiala

    Cabo Verde y Vozinha llegaron invictos a la fase eliminatoria del Mundial. Tras vencer a España, empataron con Uruguay y Arabia Saudí. En dieciseisavos, le plantaron cara a Argentina y cayeron 2-3 en la prórroga.

    Las actuaciones de Vozinha se hicieron virales: un mes después del duelo con España, su Instagram sumaba 29,4 millones de seguidores (18 de julio). Las dos estrellas alemanas más populares, Jamal Musiala y Florian Wirtz, suman solo 12,6 millones entre ambos. Vozinha empezó el Mundial con unos 50 000 suscriptores.

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