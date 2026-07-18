¡Se le considera uno de los grandes héroes de este Mundial! A este jugador de 40 años le espera un nuevo contrato

Según el experto en fichajes Germán García Grova, de TyC Sports, Colo-Colo busca fichar al portero, ahora sin equipo.

Vozinha, exguardameta del GD Chaves de la segunda división lusa, cuyo contrato venció en junio, ya respondió con interés a la propuesta del club más laureado de Chile. Si su físico se lo permite, dijo durante el Mundial en TyC Sports, planea seguir en activo uno o dos años más.