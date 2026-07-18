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¿Se le acabó el tiempo a Thomas Tuchel? Un exdelantero de la Premier League hace una impactante afirmación sobre Pep Guardiola tras la eliminación de Inglaterra del Mundial
Tuchel se enfrenta a una gran presión tras la decepción del Mundial
Tuchel afronta una presión creciente tras la derrota 2-1 de Inglaterra ante Argentina en semifinales. Gordon abrió el marcador, pero Fernández y Martínez dieron el triunfo a la Albiceleste. Varias exestrellas criticaron su decisión de reforzar la defensa tras el 1-0. Pese a la decepción, la Federación Inglesa (FA) sigue respaldando a Tuchel, que ya prepara los próximos compromisos del equipo.
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Morrison explica por qué Tuchel debe quedarse.
El exdelantero de la Premier League Morrison defiende a Tuchel como seleccionador de Inglaterra pese a las peticiones de destitución. En FourFourTwo asegura que no hay alternativas realistas.
«Sigo pensando que Tuchel es la persona adecuada para dirigir a Inglaterra», escribió. «Sé que mucha gente pide su destitución, pero si se le va a destituir, ¿quién hay ahí fuera?»
Guardiola es un entrenador de ensueño
Aunque Morrison defendió al seleccionador actual, admitió que un nombre cambiaría el debate: Guardiola. Tras su salida del Manchester City, muchos aficionados sueñan con verle al frente de Inglaterra.
Morrison cree que, si surgiera la opción de ficharlo, la FA debería actuar al instante, sin importar la situación contractual de Tuchel ni el momento de la vacante.
«Mucha gente habla de Pep Guardiola. Si quedara libre, habría que agarrar la oportunidad con las dos manos, porque es el especial. Pero no veo a la FA haciendo cambios ahora», añadió. «Se mencionó a Zinedine Zidane, pero parece que irá a Francia tras la salida de Didier Deschamps. También se mencionó a Jürgen Klopp, pero parece que asumirá el cargo de seleccionador de Alemania.
Así que Pep es probablemente la única opción disponible si Inglaterra decidiera hacer un cambio. Ahora, el equipo debe prepararse para el partido por el tercer puesto, un encuentro que nadie quiere jugar. No sé por qué ese partido sigue en el torneo; en mi opinión, no tiene sentido. Algunos jugadores solo quieren irse de vacaciones, recargar pilas y prepararse para la temporada».
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La atención se centra ahora en el partido por el tercer puesto
Inglaterra se prepara para disputar el tercer puesto contra Francia en el Miami Stadium. Pese a la decepción por no llegar a la final, se espera que Tuchel y su equipo ganen el partido.
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