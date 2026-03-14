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¿Se irá al Arsenal o al Manchester City? El agente de Sandro Tonali afirma que los rumores sobre su posible fichaje por los grandes de la Premier League eran el «objetivo» de la estrella del Newcastle
Un paso estratégico hacia la élite
Tonali fichó por el Newcastle procedente del AC Milan en julio de 2023, por un importe estimado de 70 millones de euros y con un contrato de cinco años, convirtiéndose en el jugador italiano más caro de la historia. Al reflexionar sobre este traspaso récord en una entrevista con Calcio e Finanza, Riso explicó que el enorme respaldo financiero del Newcastle y el atractivo de una liga de mayor nivel fueron los principales factores determinantes. El acuerdo se diseñó para convertir a Tonali en una estrella mundial. «El acuerdo se produjo porque un club como el Newcastle... con recursos financieros ilimitados había decidido invertir en Sandro. Barajamos la idea de que el jugador jugara en una liga de mayor nivel», afirmó Riso.
Cree que esta estrategia ha funcionado, ya que ahora se vincula a Tonali con aspirantes al título como el Arsenal y el Manchester City. A. «Exactamente, ese era el objetivo desde el momento en que se fue a Inglaterra: intentar convertirlo en una estrella. Creo que es uno de los futbolistas italianos con mayor valor
del mundo», dijo sobre los rumores de traspaso.
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Cómo lidiar con la prohibición de las apuestas
La conversación derivó hacia la sanción de diez meses impuesta al centrocampista en octubre de 2023 por infringir la normativa italiana sobre apuestas, incluidas las realizadas en partidos del AC Milan. Riso negó tener conocimiento previo del asunto y afirmó: «No, en absoluto, también porque, de lo contrario, habríamos intervenido». A pesar del revés, Riso argumentó que el fichaje por el equipo inglés fue una «decisión acertada» debido al apoyo que le brindaron el club y la afición durante la sanción, lo que le ayudó a resurgir como una persona renovada.
La fortaleza mental y el estatus de «campeón»
Riso destacó la marcada diferencia entre la acogida que recibió Tonali en Inglaterra y en Italia. Elogió a la afición del Newcastle por su apoyo incondicional, señalando que Tonali solía recibir ovaciones de pie a pesar de no poder jugar. «En Inglaterra, la mentalidad es diferente... Estamos hablando de un chico que cometió un error, los aficionados se dieron cuenta y le perdonaron. Ahora, Sandro ha cambiado por completo», señaló. Para Riso, Tonali es un «campeón, sobre todo a nivel humano», que ha demostrado su verdadero potencial al reaccionar correctamente ante enormes dificultades.
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¿Dará lugar el Mundial a algún fichaje este verano?
De cara al futuro, la posibilidad de que Tonali se incorpore a la élite absoluta de la Premier League sigue siendo muy alta, sobre todo con el Mundial a la vuelta de la esquina. Riso cree que el valor de Tonali se encuentra entre los más altos de cualquier jugador italiano a nivel mundial. Cuando se le preguntó si una actuación estelar en el Mundial le llevaría a fichar por el Manchester City o el Arsenal, Riso bromeó: «No lo sé (risas), pero es muy probable. Todo el mundo está esperando el Mundial... todo empieza después del Mundial».
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