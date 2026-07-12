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Hamburger SV v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Traducido por

¿Se interpondrá justo este gran club? El BVB tendría competencia de alto nivel por Fisnik Asllani

Bundesliga
Hoffenheim
Borussia Dortmund
Barcelona
Primera División
S. Guirassy
Julián Álvarez
F. Asllani
K. Adeyemi

Desde hace meses se vincula al BVB con un posible fichaje de Fisnik Asllani. Ahora surge competencia de alto nivel.

Según el periódico catalán «Sport», el FC Barcelona se ha sumado a la puja por el delantero del TSG Hoffenheim. Se cree que esta interés es la razón por la que, hasta ahora, el Borussia Dortmund no ha llegado a un acuerdo con el jugador.

  • Según el informe, el Barça busca un sustituto para Ferran Torres, quien podría fichar por el PSG, y ha fijado a Asllani como opción. El internacional kosovar llegaría aunque el club consiga a su objetivo prioritario, Julián Álvarez (Atlético de Madrid), para reemplazar a Robert Lewandowski. Los rumores sobre el interés azulgrana en Asllani surgieron hace semanas y se intensificaron tras la posible salida de Torres.

    Según Sport, el Barça ya contactó a Asllani y sus asesores para mostrar interés. La decisión final de ficharlo corresponde al entrenador Hansi Flick. Aunque su contrato con el TSG vence en 2029, su salida parece segura.

    Su cláusula de rescisión es de 29 millones, cifra asumible para el Barça si Torres sale al PSG, igual que para el BVB si Guirassy se marcha. Su futuro sigue en el aire: tiene una cláusula de 35 millones, válida solo para grandes clubes, que expira el 15 de julio. El jugador, de 30 años y en busca de su último gran contrato, habría rechazado fichar por el Fenerbaçe turco.

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  • Ole BookGetty Images

    La pugna por Fisnik Asllani: ¿tiene el BVB una ventaja decisiva?

    La pugna por Asllani resulta interesante. Karim Adeyemi fichará por el Barcelona procedente del BVB. El Borussia le autorizó el domingo a negociar. A cambio, Dortmund recibirá 22 millones de euros más bonificaciones y una cláusula de reventa del 35 %.

    Sin embargo, el BVB podría tener una ventaja decisiva en el caso de Asllani. El director deportivo, Ole Book, que reemplazó a Sebastian Kehl al final de la temporada pasada, conoce al delantero de su etapa conjunta en el SV Elversberg, recién ascendido a la Bundesliga. Book fue clave en su cesión del TSG al entonces equipo de Segunda División para la temporada 2024/25.

    Con el Elversberg marcó 19 goles y dio 10 asistencias en 37 partidos, lo que le abrió las puertas del Hoffenheim, donde la temporada pasada participó en 21 goles (11 tantos y 10 asistencias).

  • Historial de fichajes del Borussia Dortmund: las ventas más lucrativas del BVB

    JugadoresPosiciónVendido aAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroFC Barcelona2017148 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaReal Madrid2023127 millones de euros
    Jadon SanchoDelanteroManchester United202185 millones de euros
    Christian PulisicDelanteroChelsea FC201964 millones de euros
    Pierre-Emerick AubameyangDelanteroFC Arsenal201863,75 millones de euros

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