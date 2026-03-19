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Se insta a la «magnate comercial» Alisha Lehmann a centrarse en mantener al Leicester, colista de la WSL, en la categoría, mientras una leyenda de las Foxes advierte de que podría producirse una salida este verano
Lehmann regresa a Inglaterra tras haber aceptado un trabajo en Italia
Se consideró que el Leicester había dado un gran golpe al conseguir que Lehmann volviera a la WSL. Anteriormente, había jugado en el West Ham, el Everton y el Aston Villa. En 2024 fichó por el Turín, lo que le permitió a la suiza proclamarse campeona de la Serie A.
La jugadora de 27 años no dudó en aprovechar la oportunidad de formar parte de un ambicioso proyecto en el Como —lo que le permitió vivir su sueño en un entorno idílico—, pero la oportunidad de volver a las Midlands resultó demasiado buena como para rechazarla.
Lehmann se ha sumado a la lucha por la permanencia del Leicester, que sigue anclado en la parte baja de la tabla de la WSL, y ya se está cuestionando qué implicaciones podría tener el descenso para su contrato de dos años y medio.
¿Cumplirá Lehmann su contrato con las Foxes?
El exdelantero de los Foxes, Heskey, ya había trabajado anteriormente como embajador y entrenador interino del equipo femenino del Leicester. Al ser preguntado sobre lo que Lehmann aporta al equipo —dada su gran capacidad de comercialización fuera del campo—, Heskey, en colaboración con Betinia, declaró a GOAL: «Por supuesto, comercialmente es una titán, ¿no? Es enorme, pero en lo que respecta al fútbol, creo que se trata de conseguirles puntos en la clasificación.
«En este momento están pasando apuros y necesitan una victoria de cualquier parte que les mantenga en la lucha por intentar mantenerse en la categoría. Solo necesitan una más. Creo que solo necesitan quizá una, quizá dos victorias más y creo que estarán bien, pero tienen que conseguirlas de alguna manera».
Al ser preguntado sobre si el fichaje de Lehmann forma parte de un proyecto a largo plazo, con los evidentes beneficios que supone mantenerla en el equipo, Heskey añadió: «Sí, existe la posibilidad de mirar más allá, pero, de nuevo, hay que mantenerse en la liga para poder retener a alguien así en el club».
El Leicester se centra en el fútbol, no en los seguidores de Instagram
Lehmann no ha dado ninguna señal de que esté pensando en abandonar pronto el Leicester. Al formalizar su fichaje procedente del Como, declaró en la página web oficial del club: «Es una sensación increíble y estoy muy contenta de estar aquí. Volver a Inglaterra es como volver a casa, y estoy realmente feliz. El Leicester es un club increíble. He visto las instalaciones de entrenamiento y, por supuesto, el estadio. Quieren impulsar el fútbol femenino».
El Leicester está encantado de contar con Lehmann. Sin embargo, el entrenador Rick Passmoor se apresura a señalar que su atención sigue centrada en lo que la internacional suiza aporta sobre el terreno de juego, y no en el hecho de que cuente con 15,7 millones de seguidores en Instagram.
Passmoor ha declarado: «Dejad eso a los demás miembros del club de fútbol. Yo estoy aquí por el fútbol y solo por el fútbol. [La repercusión en redes sociales] es genial para los medios, genial para el club de fútbol, sí. Pero nosotros nos ocupamos de todas las jugadoras que están aquí.
«Se trata de las personas, se trata de centrarse en los jugadores. En mi opinión, ella está aquí únicamente por el fútbol. Es fantástico que haya querido venir al Leicester City y, en lo que respecta a los entrenamientos, ya lo está haciendo bien, así que estamos encantados de tenerla en el equipo».
Continuó hablando del compromiso total de Lehmann con la causa de los Foxes: «Ese es su objetivo. Para eso está la competición, para asegurarse de que tenga un dilema a la hora de elegir el equipo antes de cada partido. Así que forma parte de nuestros planes y de esta plantilla, y esto es un juego de equipo; obviamente, elegimos los equipos que son adecuados para cada partido y, por supuesto, también según cómo queramos jugar. Así que no va a venir aquí para sentarse en la grada. Está aquí para dar lo mejor de sí misma, para seguir presionándome y decirme: “Ponme a jugar”. Y eso es lo mismo que cualquier otra jugadora de este edificio».
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La lucha por la permanencia en la WSL: el próximo partido del Leicester
El Leicester, que solo ha sumado dos victorias y nueve puntos en lo que va de temporada tras 16 jornadas, volverá a la acción en la WSL el domingo, cuando reciba al Aston Villa, el antiguo equipo de Lehmann.
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