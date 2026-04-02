Se insta a Inglaterra a incluir al joven prodigio del Arsenal, Max Dowman, en la convocatoria para el Mundial debido a sus cualidades únicas

Es posible que las actuaciones de Inglaterra en el empate contra Uruguay y la derrota ante Japón hayan jugado a favor de Dowman, ya que Tuchel está barajando alternativas a los jugadores que no rindieron al nivel esperado en los dos amistosos disputados en el estadio de Wembley.

Jude Bellingham es otro que parece haberse beneficiado de no haber disputado minutos en esos partidos, ya que lucha por hacerse con el puesto de número 10 de Inglaterra, y Robson, al ser preguntado si las recientes críticas dirigidas al centrocampista del Real Madrid son justas, respondió: «No, creo que ha sufrido bastantes lesiones esta temporada y eso le ha restado calidad a su juego. Pero por cómo estaba jugando antes de eso, tiene una gran calidad.

Así que, para mí, sin duda estaría en mi convocatoria y, si demuestra que está realmente en forma en los entrenamientos, entonces estaría en mi equipo. Hay que ser diplomático».

Bellingham espera vestir una camiseta emblemática de los Tres Leones este verano, pero ¿quién podría hacerse con el dorsal número 7 que anteriormente han lucido jugadores como Robson y David Beckham?

Robson respondió cuando le plantearon esa pregunta: «Es una pregunta muy difícil porque hay bastantes jugadores a los que les gusta llevar el número siete. Como digo, en la línea de ataque hay muchísimos buenos jugadores. Cualquiera de ellos podría llevar el número siete.

Ya sabes, Declan Rice y Elliot Anderson, cuando han jugado con Inglaterra, ya tienen su número favorito. Así que hay un montón de buenos jugadores que podrían llevar el número siete».