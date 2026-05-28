A pesar de la publicación de la noticia, la selección estadounidense asegura que el futuro de Pochettino no distrae al equipo mientras realiza sus últimos preparativos para el Mundial.

«No, no nos molesta», afirmó Tim Weah. «Vivo el presente y ahora él está aquí, así que es increíble tener a un entrenador tan prestigioso. Cuando aspiras al máximo, quieres que te guíen los mejores».

Lo que decida hacer después es asunto suyo; nosotros nos centramos en el presente y en hacer bien nuestro trabajo».

El director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, añadió que Pochettino y su cuerpo técnico permanecen centrados tanto en el Mundial como en el proyecto a largo plazo de la federación.

«Desde el inicio de este proyecto, cuando nos reunimos por primera vez en Barcelona, Mauricio, Jesús y el equipo han estado muy ilusionados con este verano y con el futuro a largo plazo de U.S. Soccer», dijo Batson. «Sabíamos que había que centrarse en este verano, y eso es lo que hemos hecho.

Cuando vi la noticia esta mañana, alguien me recordó que Mauricio, Jesús, Dan y yo fuimos los últimos en salir del Centro Nacional de Entrenamiento anoche. La sesión se centró por completo en los Juegos Olímpicos, nuestras selecciones juveniles y la formación de entrenadores. Han estado muy centrados en el éxito a largo plazo de la federación, pero también sabemos que debemos concentrarnos en el verano, y están entusiasmados con ello».

Batson añadió que la Federación siempre supo que habría interés externo en Pochettino.

«Mauricio y todo el equipo han sido increíblemente transparentes durante todo el proceso», añadió. «Desde que nos conocimos hace un par de veranos, otros querían fichar a Mauricio y su equipo. Él tenía otras ofertas, pero quiso estar aquí porque confía en nuestro proyecto, en el fútbol estadounidense y en esta selección masculina».

Batson añadió que este interés es normal cuando se tiene un entrenador de alto nivel al frente del programa.

«Cuando tienes talento de primera clase, ya sean comerciales, gente de marketing o entrenadores, otras organizaciones los quieren», afirmó.