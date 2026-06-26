Pochettino admitió que le gustaría dirigir de nuevo a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Ha dicho que quiere quedarse y por eso rechazó ofertas de otros clubes.

«En otros clubes siempre cumplí mi palabra. Cuando estaba en el Tottenham recibí ofertas y respondí: “Respeto mi contrato”. Esa es mi forma de actuar... Cuando surgen esas conversaciones, no presto atención ni mis representantes hasta después del Mundial. Quizá tras el torneo pueda seguir en la federación; no sé si ellos estarán interesados, pero ese es mi compromiso», afirmó tras conocerse el interés del Milan, uno de los grandes clubes italianos, en ficharlo como nuevo entrenador.

El director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, JT Batson, confirmó que mantienen conversaciones para renovar.

«Hemos mantenido varias conversaciones muy largas sobre cómo podrían ser los próximos cuatro años», declaró el director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol. «Estamos ilusionados, y ellos también lo están, pero, por supuesto, tenemos que centrarnos en el verano y eso es lo que estamos haciendo».