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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

Traducido por

Se informa que el NYCFC quiere a Christian Pulisic, estrella de la selección estadounidense, pero el Milán asegura que no está en venta

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El NYCFC quiere fichar a Christian Pulisic, pero el Milan ha aclarado que no está en venta. Según The Athletic, varios equipos de la MLS planean llevárselo tras el Mundial de 2026, aunque el club rossonero no desea dejarlo marchar.

  • Nico Fernandez NYCFCGetty

    El interés del NYCFC

    En los últimos meses, al equipo de la MLS se le han vinculado varios fichajes de gran repercusión. Se mudará a un nuevo estadio en 2027, y se especula que la inauguración podría incluir la llegada de una superestrella. En sus inicios, el club del grupo City fichó a Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa, pero luego optó por un plantel más equilibrado.

    Según The Athletic, el posible fichaje de Pulisic daría un gran impulso al Etihad Park.

    • Anuncios
  • Pulisic MilanGetty Images

    Una temporada para el Milán

    La etapa de Pulisic en el Milan ha tenido altibajos. Destacó en los primeros meses de la temporada 2025-26, pero luego bajó su rendimiento y no marcó desde diciembre de 2025. El Milan quedó fuera de la Liga de Campeones.

    Acabó la campaña con ocho goles y cuatro asistencias.

  • Christian Pulisic Milan 2025Getty

    El Milán tiene las cartas en la mano

    Aun así, el Milan sigue teniendo el control. El contrato de Pulisic vence en 2027, pero el club puede prorrogarlo hasta 2028. Todo indica que no quieren traspasar a un jugador clave, pese a los cambios organizativos. El Milan contrató este mes a Rubén Amorim, exentrenador del Manchester United, tras despedir a Max Allegri.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic se centra en la selección de Estados Unidos

    Pulisic se mantiene enfocado en la selección de EE. UU., mientras el equipo de Mauricio Pochettino vive un verano prometedor. Ya lidera el Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia. Pulisic se perdió el segundo partido por lesión, pero se espera que juegue el tercero, aunque EE. UU. no necesite el resultado.

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