En los últimos meses, al equipo de la MLS se le han vinculado varios fichajes de gran repercusión. Se mudará a un nuevo estadio en 2027, y se especula que la inauguración podría incluir la llegada de una superestrella. En sus inicios, el club del grupo City fichó a Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa, pero luego optó por un plantel más equilibrado.

Según The Athletic, el posible fichaje de Pulisic daría un gran impulso al Etihad Park.