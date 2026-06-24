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Se informa que el NYCFC quiere a Christian Pulisic, estrella de la selección estadounidense, pero el Milán asegura que no está en venta
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El interés del NYCFC
En los últimos meses, al equipo de la MLS se le han vinculado varios fichajes de gran repercusión. Se mudará a un nuevo estadio en 2027, y se especula que la inauguración podría incluir la llegada de una superestrella. En sus inicios, el club del grupo City fichó a Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa, pero luego optó por un plantel más equilibrado.
Según The Athletic, el posible fichaje de Pulisic daría un gran impulso al Etihad Park.
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Una temporada para el Milán
La etapa de Pulisic en el Milan ha tenido altibajos. Destacó en los primeros meses de la temporada 2025-26, pero luego bajó su rendimiento y no marcó desde diciembre de 2025. El Milan quedó fuera de la Liga de Campeones.
Acabó la campaña con ocho goles y cuatro asistencias.
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El Milán tiene las cartas en la mano
Aun así, el Milan sigue teniendo el control. El contrato de Pulisic vence en 2027, pero el club puede prorrogarlo hasta 2028. Todo indica que no quieren traspasar a un jugador clave, pese a los cambios organizativos. El Milan contrató este mes a Rubén Amorim, exentrenador del Manchester United, tras despedir a Max Allegri.
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Pulisic se centra en la selección de Estados Unidos
Pulisic se mantiene enfocado en la selección de EE. UU., mientras el equipo de Mauricio Pochettino vive un verano prometedor. Ya lidera el Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia. Pulisic se perdió el segundo partido por lesión, pero se espera que juegue el tercero, aunque EE. UU. no necesite el resultado.