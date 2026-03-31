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«Se han vuelto completamente locos»: un comentarista holandés sale en defensa de Virgil van Dijk ante las críticas de los «sabelotodos»
En defensa del capitán del Liverpool
El debate en torno a Van Dijk ha dado un giro radical esta temporada, y los habituales elogios han dado paso a rumores de que el jugador de 34 años está, por fin, en declive.
Sin embargo, tras ver cómo el capitán del Liverpool lideraba a la selección holandesa en una reñida victoria por 2-1 sobre Noruega, Hans Kraay Jr se mostró rotundo: los rumores sobre el declive de Van Dijk han sido muy prematuros.
En su columna para Voetbal International, el experto elogió la actuación internacional del veterano, que incluyó un gol de cabeza característico. Kraay Jr. cree que la calidad que Van Dijk muestra con su selección es del mismo nivel de clase mundial que ha demostrado constantemente en Anfield, tanto con Jurgen Klopp como con Arne Slot.
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Criticando duramente a los medios de comunicación ingleses
Kraay Jr. no se anduvo con rodeos al referirse a la oleada de críticas procedentes del Reino Unido. Se mostró incrédulo ante la rapidez con la que la opinión general sobre el defensa central pasó de considerarlo un grande de la historia a darlo por acabado.
«En Inglaterra, los analistas, los columnistas y los autoproclamados sabelotodos se han vuelto completamente locos», afirmó Kraay Jr. durante su apasionada defensa. «Tras cuatro partidos de liga esta temporada, Van Dijk fue calificado como el mejor defensa central de la historia de la Premier League. Cuatro partidos más tarde, y tras dos derrotas de Arne Slot, todo había terminado más o menos para Virgil. En resumen: la carrera de Virgil van Dijk estaba casi acabada».
Una actuación magistral en Noruega
Aunque la situación del Liverpool en la Premier League ha sido bastante agitada últimamente, el parón internacional le ha servido a Van Dijk para recordar a los espectadores su clase indiscutible. Kraay Jr destacó especialmente cómo el defensa demostró esa misma variedad de pases que le ha convertido en un activo tan fundamental para Mohamed Salah y la delantera de los Reds a lo largo de los años.
«Me pareció que Virgil van Dijk estuvo soberbio», añadió Kraay Jr. «Con otros cuantos centros magníficos, como los que le da a Mohamed Salah en el Liverpool. Van Dijk marcó un gol de cabeza increíblemente bonito; tras un córner lanzado por nuestro Teun, se quedó suspendido en el aire durante un minuto o dos. El balón también acabó un poco detrás de él, pero ¡qué cabezazo tan magnífico!».
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Afrontar una temporada difícil
El propio Van Dijk ha insinuado el desgaste físico y mental que supone la actual temporada, sugiriendo que la sobrecarga de partidos podría estar afectando al rendimiento de todos los jugadores. A pesar de estos retos, la selección holandesa sigue respaldando firmemente a su líder, a quien consideran una figura indispensable, independientemente del ruido que se genere en los platós de televisión ingleses.
El capitán del Liverpool regresa ahora a la competición nacional sabiendo que cuenta con el apoyo incondicional de sus compatriotas. Para Kraay Jr., el mensaje es claro: los escépticos de los medios de comunicación están cometiendo un grave error al descartar a uno de los mejores defensas de la era moderna. La gran pregunta en Merseyside sigue siendo si Van Dijk podrá acallar a esos críticos sobre el terreno de juego durante la recta final por el título.