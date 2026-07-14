Según los expertos en fichajes Fabrizio Romano y Matteo Moretto, ya no hay obstáculos para el traspaso del portero del FC Barcelona al Ajax de Ámsterdam.
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¿Se han resuelto los problemas? Marc-André ter Stegen podría tener luz verde del FC Barcelona para fichar por un club muy especial
Ter Stegen, con contrato en el Barça hasta 2028, será cedido al Ajax para la próxima temporada. El acuerdo estuvo en riesgo por una cuestión salarial: ambos clubes discutían qué parte del sueldo del portero asumiría el Barça.
Finalmente, el Barcelona pagará la mayor parte de los más de diez millones de euros que cobra el portero durante la cesión.
- Getty Images Sport
El Ajax buscaba un portero con experiencia como Marc-André ter Stegen.
Ter Stegen ya tiene el visto bueno del Barcelona para fichar por el Ajax. El portero alemán fue cedido el semestre pasado al Girona, pero una lesión le limitó a solo dos partidos.
La opción de fichar por el cercano Girona se esfumó tras su descenso a Segunda. En el Barça, ter Stegen no tiene opciones de recuperar la titularidad ante Joan García, así que se buscó otro destino para el portero de 34 años.
El Ajax buscaba un portero con experiencia y calidad con el balón, perfil que encaja a la perfección con Ter Stegen, quien podría ayudar al equipo neerlandés a recuperar su nivel tras terminar quinto la pasada temporada.
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