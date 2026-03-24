El asesor externo del BVB comprende la separación desde muchos puntos de vista y, al respecto, revela detalles jugosos sobre las relaciones dentro de la directiva del club. Además, está encantado con el sucesor, Nils-Ole Book.
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«Se han peleado un poco»: Matthias Sammer revela detalles jugosos sobre la ruptura entre Sebastian Kehl y el BVB
«Creo que fue acertado separarse. Las dos partes ya no estaban tan cerca la una de la otra. Entonces es lo lógico», declaró inicialmente el técnico de 58 años en el programa de Sky «Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk», insinuando tensiones entre los responsables: «Creo —y lo digo realmente con todo respeto— que se han enfrentado un poco entre ellos».
Según un reportaje del diario Bild, habría habido «diferencias insalvables» en la cúpula directiva que llevaron a la salida de Kehl. Sobre todo, el veterano jugador del BVB habría tenido una relación difícil con su superior directo, el director deportivo Lars Ricken. El origen se remonta a la primavera de 2024, cuando Ricken asumió su cargo actual, que ocupaba Hans-Joachim Watzke, en sustitución de Kehl. Al parecer, Kehl llevaba tiempo con la mirada puesta en ese puesto y, por lo tanto, se sintió decepcionado.
Según Sammer, este tipo de «fricciones» son algo habitual de vez en cuando. «Es la decisión correcta para todas las partes implicadas. El club tiene la oportunidad de realizar un cambio. Es importante separarse con elegancia y dignidad».
- Borussia Dortmund
¿Se convertirá Sebastian Kehl en el nuevo hombre fuerte del HSV?
En su próximo destino, Kehl podría dar un paso al frente; en este sentido, se baraja especialmente como opción la sucesión de Stefan Kuntz en el HSV. Ya a principios de año se habían producido algunos rumores al respecto. Sin embargo, al parecer, el Tottenham Hotspur también ha mostrado interés. Sammer, por su parte, está seguro de que Kehl «encontrará un buen puesto», pero le aconsejó: «Sebastián debería tomarse ahora un respiro».
Por su parte, Sammer solo tuvo palabras de elogio para Book. «Así que esta cualidad de saber trabajar en equipo, de contar con personalidades además de la experiencia, era muy, muy importante para el club», dijo, y subrayó: «Y cuando reuní todo eso, dije: Lars, es una idea fantástica. No solo es buena, es fantástica. Es valiente, es un reto, pero es analítica».
BVB: Book goza de una excelente reputación
Este hombre de 40 años había trabajado anteriormente en el SV Elversberg desde 2017 y había llevado a este pequeño club del Sarre, gracias a una serie de talentos que descubrió, desde la cuarta división hasta las puertas de la Bundesliga. Entre otros, Book fichó para el SVE a Fisnik Asllani (hoy en el TSG Hoffenheim) y a Younes Ebnoutalib (Eintracht de Fráncfort); posteriormente, Ebnoutalib fue vendido con un gran beneficio.
Book asumirá su nuevo cargo ya el miércoles y firmará un contrato hasta 2029. Según Ricken, era el «candidato ideal» para suceder a Kehl. «Llevo mucho tiempo siguiendo su excelente trabajo en Elversberg, primero como director deportivo y últimamente como director ejecutivo, y estoy absolutamente convencido de que Ole encaja muy bien con nosotros, tanto a nivel profesional como personal».
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 4 de abril, 18:30 h VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15:30 h BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15:30 h TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)