«Han pasado algunas cosas y todos lo habéis leído y escuchado. Se ha exagerado mucho. En el Real Madrid cualquier cosa provoca una gran reacción, pero en la prensa se han difundido muchas tonterías», subrayó Tchouameni en la rueda de prensa del Mundial con la selección francesa.
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«Se han dicho muchas tonterías»: una estrella del Real Madrid arremete contra los medios tras el incidente en el vestuario
A principios de mayo, Tchouameni y Fede Valverde discutieron en el entrenamiento del Real Madrid. La situación empeoró y Valverde fue hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico, según el club por golpearse con una mesa.
El francés volvió a desmentir los rumores de pelea en el vestuario: «Leí que supuestamente le pegué, pero eso no es cierto. No añadiré más».
Tras el incidente, Tchouameni se disculpó con la afición del Real Madrid en un comunicado. Valverde confirmó que su compañero no le golpeó, y el club multó a ambos con 500 000 euros.
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Tchouameni sobre el incidente en el vestuario del Real Madrid: «No hay ningún problema»
«Lo más importante es que el club sepa lo que ha pasado», explicó Tchouameni. «En el vestuario pasan muchas cosas que los medios nunca conocen. La vida sigue».
El futbolista de 26 años aclaró que ya no hay rencor entre él y Valverde. Se había informado de que la tensión entre ambos obligaría a uno de los dos a dejar el Real Madrid en verano, para no empeorar el clima del vestuario, ya afectado por múltiples egos.
“Fede y yo tenemos un objetivo claro: ganar títulos con el Real Madrid. No hay ningún problema”, aclaró Tchouameni. Sobre un posible cruce con Uruguay en el Mundial, añadió: “Por supuesto que entonces quiero ganar con Francia. Pero a nivel personal, no hay ningún problema con Fede”.
Para Tchouameni y Francia, el Mundial arranca el 16 de junio ante Senegal; luego enfrentarán a Noruega e Irak. Uruguay, con Valverde, debutará frente a Arabia Saudí, Cabo Verde y España.