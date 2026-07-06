¿Se hace o no? La verdad sobre el traspaso de Ederson al Manchester United por 38 millones de libras, tras los rumores de que se ha frustrado el acuerdo millonario por el centrocampista internacional brasileño

Fuentes del United han desmentido con rapidez los rumores sobre un posible fracaso del fichaje de Ederson. Informes desde Brasil indicaban que el acuerdo por el defensa de 26 años podía caer, lo que alarmó a la afición.

Sin embargo, el club ha aclarado que el acuerdo avanza según lo previsto. Una fuente confirmó a TEAMTalk: «No hay ningún problema con el fichaje de Ederson. Realizará el reconocimiento médico en Inglaterra tan pronto como sea posible y se anunciará a su debido tiempo».











