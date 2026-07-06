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¿Se hace o no? La verdad sobre el traspaso de Ederson al Manchester United por 38 millones de libras, tras los rumores de que se ha frustrado el acuerdo millonario por el centrocampista internacional brasileño
Los Red Devils desmienten los rumores sobre su debacle
Fuentes del United han desmentido con rapidez los rumores sobre un posible fracaso del fichaje de Ederson. Informes desde Brasil indicaban que el acuerdo por el defensa de 26 años podía caer, lo que alarmó a la afición.
Sin embargo, el club ha aclarado que el acuerdo avanza según lo previsto. Una fuente confirmó a TEAMTalk: «No hay ningún problema con el fichaje de Ederson. Realizará el reconocimiento médico en Inglaterra tan pronto como sea posible y se anunciará a su debido tiempo».
- AFP
Detalles financieros del paquete de 38 millones de libras esterlinas
El traspaso del exjugador de la Salernitana podría alcanzar 38,85 millones de libras (52 millones de dólares). El United pagaría 34 millones de libras más 3,85 millones en bonificaciones por objetivos. Este movimiento llega tras liquidar 110 millones de libras de deuda.
El internacional brasileño, de 26 años, viajará esta semana a Inglaterra para someterse a los reconocimientos médicos en Carrington. La Seleção quedó eliminada del Mundial tras perder el domingo ante Noruega en octavos, lo que deja al centrocampista libre para firmar su contrato a largo plazo con el gigante de la Premier. Cabe destacar que Ederson solo jugó 20 minutos en toda la campaña de Brasil.
Comienza la revolución de Carrick en el centro del campo
Ederson es la pieza clave de la reconstrucción del centro del campo bajo la dirección de Carrick. El técnico busca más atleticismo y capacidad de conducción tras la marcha de Casemiro. El club planea fichar hasta tres centrocampistas para competir por la Premier League y la Liga de Campeones.
El jugador ya ha acordado las condiciones personales de su contrato, que incluye una opción de ampliación. Tras pasar el reconocimiento médico, será el primer gran fichaje del verano y marcará la pauta mientras el equipo de scouting sigue buscando más opciones en Europa.
- Getty Images Sport
Otros objetivos en el punto de mira de Old Trafford
Aunque la prioridad es cerrar el fichaje de Ederson, los ojeadores del United siguen activos. Según TEAMTalk, el club se interesó por Andrey Santos (Chelsea) y Alex Scott (Bournemouth), aunque los Cherries rechazaron la aproximación por este último.
Al fichar a la estrella del Atalanta con antelación, el United espera que Carrick cuente con una pretemporada completa junto a su principal refuerzo. El internacional brasileño firmará un contrato de cuatro años, y la directiva de Old Trafford confía en que este fichaje impulse una era de éxitos bajo el actual cuerpo técnico y la propiedad de INEOS.
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