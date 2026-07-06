Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Se hace o no? La verdad sobre el traspaso de Ederson al Manchester United por 38 millones de libras, tras los rumores de que se ha frustrado el acuerdo millonario por el centrocampista internacional brasileño

Fichajes
Manchester United
Ederson
Brazil
World Cup
Premier League
Brazil vs Noruega
Noruega

El Manchester United ha actuado con rapidez para acallar los crecientes rumores de que su interés por Ederson, estrella del Atalanta, estaba a punto de fracasar. A pesar de las informaciones procedentes de Sudamérica que apuntaban a que la operación había encontrado un escollo, al parecer los «Diablos Rojos» siguen confiando en que el centrocampista brasileño será el primer fichaje importante de la era de Michael Carrick.

  • Los Red Devils desmienten los rumores sobre su debacle

    Fuentes del United han desmentido con rapidez los rumores sobre un posible fracaso del fichaje de Ederson. Informes desde Brasil indicaban que el acuerdo por el defensa de 26 años podía caer, lo que alarmó a la afición.

    Sin embargo, el club ha aclarado que el acuerdo avanza según lo previsto. Una fuente confirmó a TEAMTalk: «No hay ningún problema con el fichaje de Ederson. Realizará el reconocimiento médico en Inglaterra tan pronto como sea posible y se anunciará a su debido tiempo».




    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Detalles financieros del paquete de 38 millones de libras esterlinas

    El traspaso del exjugador de la Salernitana podría alcanzar 38,85 millones de libras (52 millones de dólares). El United pagaría 34 millones de libras más 3,85 millones en bonificaciones por objetivos. Este movimiento llega tras liquidar 110 millones de libras de deuda.

    El internacional brasileño, de 26 años, viajará esta semana a Inglaterra para someterse a los reconocimientos médicos en Carrington. La Seleção quedó eliminada del Mundial tras perder el domingo ante Noruega en octavos, lo que deja al centrocampista libre para firmar su contrato a largo plazo con el gigante de la Premier. Cabe destacar que Ederson solo jugó 20 minutos en toda la campaña de Brasil.


  • Comienza la revolución de Carrick en el centro del campo

    Ederson es la pieza clave de la reconstrucción del centro del campo bajo la dirección de Carrick. El técnico busca más atleticismo y capacidad de conducción tras la marcha de Casemiro. El club planea fichar hasta tres centrocampistas para competir por la Premier League y la Liga de Campeones.

    El jugador ya ha acordado las condiciones personales de su contrato, que incluye una opción de ampliación. Tras pasar el reconocimiento médico, será el primer gran fichaje del verano y marcará la pauta mientras el equipo de scouting sigue buscando más opciones en Europa.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Otros objetivos en el punto de mira de Old Trafford

    Aunque la prioridad es cerrar el fichaje de Ederson, los ojeadores del United siguen activos. Según TEAMTalk, el club se interesó por Andrey Santos (Chelsea) y Alex Scott (Bournemouth), aunque los Cherries rechazaron la aproximación por este último.

    Al fichar a la estrella del Atalanta con antelación, el United espera que Carrick cuente con una pretemporada completa junto a su principal refuerzo. El internacional brasileño firmará un contrato de cuatro años, y la directiva de Old Trafford confía en que este fichaje impulse una era de éxitos bajo el actual cuerpo técnico y la propiedad de INEOS.