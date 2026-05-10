Tras semanas de muchos goles, el Bayern Múnich volvió a dejar su portería a cero en la ajustada victoria ante el Wolfsburgo. Sin embargo, lo logró gracias a las extraordinarias paradas de su portero, Jonas Urbig, que evitó que el campeón se fuera al descanso en desventaja. El posible descenso del equipo de la ciudad del automóvil no le impidió crear numerosas ocasiones en los primeros 45 minutos.
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¿Se habrían quemado los dedos sus predecesores en el FC Bayern? Incluso una victoria discreta en Wolfsburgo mostró el genio de Vincent Kompany
Tras la victoria 1-0, Tom Bischof analizó la fragilidad defensiva: «Encajar tantos goles y ocasiones es malo. He visto algunos partidos desde fuera: nos faltan básicos del contraataque, como presionar al rival nada más perder el balón». Añadió poco después: «No he estado en el campo en las últimas semanas, solo lo he observado desde fuera. Por eso a menudo recorrimos distancias innecesariamente largas. Cuando presionamos rápido, marcamos muchos goles. Por desgracia, así es como hemos encajado tantos goles últimamente».
Sus palabras suenan sinceras y seguras. Sorprende que, con solo 20 años y sin ser titular, critique tan abiertamente en su primer año en el Bayern. Además, se excluyó de sus propias críticas: en Wolfsburgo jugó por primera vez en cuatro semanas tras una lesión y dos partidos en el banquillo.
Por eso, la primera pregunta a Vincent Kompany fue si Bischof tenía razón. El técnico sonrió y respondió: «No, es joven y ha cometido un error». Palabras inusuales, pues Kompany suele evitar criticar a sus jugadores en público. Pero su respuesta mostró, más allá de los logros deportivos en su etapa en la Säbener Straße, uno de los mayores talentos del belga: Tiene el don de encontrar siempre el tono adecuado en el trato con sus jugadores, incluso en momentos incómodos. Eso lo sitúa por encima de muchos otros técnicos.
Su respuesta a la entrevista de Bischof fue firme, pero no condescendiente; coherente, sin explosividad ni drama. Simplemente se lo tomó con una sonrisa. Y, al refutar la opinión de su jugador, lo hizo con total serenidad: «El problema no es la falta de voluntad para presionar; así no se ganan partidos. No siempre hay que decidir los encuentros en los primeros diez o quince minutos; eso no siempre es posible. Empezamos bien los primeros diez minutos, pero luego perdimos la paciencia. Puedes salir a la contrapresión una, dos o tres veces, pero en algún momento las piernas dicen basta. En la segunda parte lo hicimos mucho mejor, gracias a nuestra posesión del balón». Así, ya no fue necesario contraatacar tan a menudo, porque el balón se mantuvo más tiempo en nuestras filas.
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En qué se diferencia Vincent Kompany de sus predecesores en el FC Bayern
Es difícil de explicar, pero se nota con más fuerza emocional el punto fuerte de Kompany en estas situaciones. Imaginemos que sus predecesores en el Bayern, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel, hubieran recibido críticas directas de un jugador a su estilo de juego. Probablemente se habrían quemado los dedos, no tanto por el fondo, sino por su forma de ser: a veces les falta la coherencia que muestra Kompany. «Tom es un chico estupendo, pero acababa de terminar el partido y yo tenía un poco más de perspectiva», añadió el técnico del FCB. Y listo: tema zanjado.
Esa respuesta, a la vez previsible y extraordinaria, definió la noche del Bayern en el Volkswagen Arena. Con el título liguero ya asegurado y aún digiriendo la eliminación de la Champions, era previsible que al Bayern le faltara chispa en Wolfsburgo. Lo sorprendente fue ver al decimosexto clasificado poner contra las cuerdas al que muchos consideran el segundo mejor equipo de Europa.
«Podrían haber marcado cinco goles, no lo hicimos nada bien», analizó Bischof sobre la primera parte. «Los primeros diez minutos estuvieron bien, vimos cómo podíamos crear ocasiones, pero luego simplemente no seguimos así». En cambio, el Wolfsburgo se presentó una y otra vez con peligro ante la portería del Múnich, pero Urbig, con paradas extraordinarias, siempre estuvo a la altura. «La forma en que Manu (Neuer, nota del editor) defiende cada vez que tiene la oportunidad es brutal», elogió Bischof a su portero.
El FC Bayern de Múnich se vio sorprendido por el VfL Wolfsburgo en la primera parte.
El Bayern apenas inquietó a los Lobos, bien ordenados atrás. Harry Kane falló un penalti en el minuto 36, su primer error desde los 11 metros en 25 intentos en la Bundesliga. «Con Harry, uno siempre está seguro de que lo va a meter. Pero a él también se le permite fallar alguna vez», comentó Bischof.
Como ante Mainz (4-3) y Heidenheim (3-3), el Bayern volvió a empezar lento. La diferencia fue que, sin un duelo contra el París Saint-Germain a la vista, Kompany no rotó tanto: Kane, Olise y Kimmich jugaron de inicio, algo que no ocurrió ante Mainz ni Heidenheim.
Pese a todo, el juego no mejoraba y el ambiente en el vestuario debió ser tenso. Como en Maguncia y ante el Heidenheim, se esperaba una reacción en la segunda parte. Y llegó. «También he mostrado mi respeto al equipo por su reacción. No es fácil salir al campo y darle la vuelta a casi todo. Eso es lo que hemos vuelto a hacer hoy en la segunda parte», elogió Kompany. El entrenador rival, Dieter Hecking, coincidió: «Lo que su homólogo ha hecho con el Bayern esta temporada es de otro nivel. Hay más gente detrás, pero hay que felicitar al Bayern por su rendimiento semana tras semana. Después de perder contra el PSG, no era obvio que mantuvieran la presión y lo dieran todo para ganar; eso merece un elogio», añadió.
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En el FC Bayern no quieren ni oír hablar de un escenario amenazante
Tras el descanso, el Bayern presionó al Wolfsburgo y creó varias ocasiones. El resultado fue el gran gol de la victoria de Olise (56’). El extremo se metió desde la derecha, recortó hacia adentro y, con su potente zurda, colocó el balón en la escuadra. Un golazo que ya parece habitual en el excepcional Olise. «Michael se ha puesto el listón tan alto que me habría decepcionado que no hubiera entrado, y eso es absurdo. No debería ser lo normal, pero nos tiene acostumbrados a ello», ya había dicho Kompany a finales de abril, tras el mismo golpe en Maguncia.
Gracias a esa joya, el Bayern celebró apenas 72 horas después de caer ante el PSG. El sábado recibirá al Colonia y levantará su 35.º título de liga, y una semana después buscará la Copa ante el Stuttgart en Berlín.
En Sky preguntaron al director deportivo, Max Eberl, si quedarían decepcionados de fallar el doblete y cerrar la campaña con un solo título. «Somos campeones de Alemania, llegamos a semifinales de la Champions y competimos de tú a tú con el mejor equipo de Europa. Además, volvemos a una final de Copa que queremos ganar», valoró Eberl, quien calificó el curso de «muy, muy bueno». Además, añadió: «Es un dato subjetivo, pero mucha gente se entusiasma y disfruta viendo nuestros partidos. Nunca han sido aficionados del Bayern, pero les gusta vernos porque jugamos el fútbol que todos desean. No ganamos trofeos por eso, pero también cuenta».
FC Bayern de Múnich: los últimos cinco partidos de la temporada 2025/26
Fecha
Concurso
Partido
Sábado, 2 de mayo
Bundesliga
Bayern de Múnich 3-3 1. FC Heidenheim
Miércoles 6 de mayo
Liga de Campeones
FC Bayern vs. París Saint-Germain 1-1
Sábado 9 de mayo
Bundesliga
VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern 0-1
Sábado 16 de mayo
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Colonia
Sábado 23 de mayo
Copa DFB
FC Bayern contra VfB Stuttgart