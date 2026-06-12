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¿Se habría quedado Mohamed Salah si hubiera sabido que Arne Slot se iba? Una exestrella del Liverpool analiza por qué el «Rey de Egipto» ha abandonado su trono en Anfield
El palmarés de Salah en el Liverpool: goles y títulos con los Reds
Al final de la temporada 2024-25, tras marcar 34 goles, ganar la Premier League y obtener su tercer premio PFA al Jugador del Año, a Salah le ofrecieron renovar en Anfield.
Meses después acabó en el banquillo y criticó a Slot y su equipo, asegurando que lo convertían en chivo expiatorio de la irregularidad del equipo.
Esa explosión marcó el principio del fin: no sorprendió que se anunciara que quedaría libre en 2026.
Tras anotar 257 goles en 442 partidos, Merseyside le despidió con emoción. Ya es uno de los grandes del Liverpool, aunque quizá quedaban más capítulos por escribir.
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¿Se habría quedado Salah si hubiera sabido que Slot se marchaba?
Al preguntarle si Salah se habría quedado de saber que el técnico holandés Slot sería destituido, Murphy —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de NetBet Football— afirmó: «Creo que su bajo estado de forma ha sido clave en su marcha. Si tienes buena relación con un entrenador, puedes quedarte e intentar recuperar tu nivel en la segunda temporada.
Probablemente sienta —todos lo hemos vivido— que ya no puede alcanzar sus antiguos niveles, así que prefiere irse antes de que empeore.
El factor Slot existe, sería ingenuo negarlo. Si hubiera tenido una relación más sólida con el entrenador tal vez habría permanecido, pero no creo que otro técnico no hubiera hecho lo mismo. De hecho, diría que Slot lo mantuvo demasiado tiempo en el once a pesar de sus dificultades. La afición pedía sacarlo del campo, y Slot lo mantuvo más tiempo del que quizá habría hecho otro.
Así que, más allá de la relación personal, dudo que otro técnico lo hubiera mantenido en el campo; los problemas igual habrían surgido».
Lo que dijo Salah en su emotiva despedida de Anfield
Tras su último partido en Anfield, con nueve años de recuerdos en el Liverpool, Salah declaró: «No podría haber logrado más; lo ganamos todo y sentimos el cariño de la afición, que es lo más importante. Aunque estaré lejos, siempre me emocionaré al recordarlo. Espero que el equipo mantenga su lucha por todo».
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¿Cuál será su próximo destino? Salah interesa a equipos de la MLS y de la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Mohamed Salah, quien con el Liverpool ha conquistado la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup, la Carabao Cup, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA, además de cuatro Botas de Oro, aún no ha revelado su próximo destino.
Se rumorea que varios equipos de la MLS, donde podría reencontrarse con Lionel Messi, y los clubes más ricos de la Liga Profesional de Arabia Saudí le ofrecen contratos millonarios.