Según la revista «kicker», a finales de mayo la junta del campeón alemán —integrada por el presidente Herbert Hainer, el presidente honorario Uli Hoeneß y el exdirector general Karl-Heinz Rummenigge— analizará la planificación del mercado de fichajes de verano y el futuro de la actual cúpula directiva.
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Se habla de un «matrimonio forzado»: en el FC Bayern hay revuelo por Max Eberl
A partir del 1 de julio, cuando el director deportivo Max Eberl, el director técnico Christoph Freund y el director general Jan-Christian Dreesen entren en el último año de sus contratos, comenzarán las conversaciones sobre su futuro. Según la revista «kicker», se plantea la continuidad de Freund en el club, pues se valora su trabajo. En adelante, dirigirá el Centro de Formación Nacional (NLZ) junto con el director del campus, Jochen Sauer, y el nuevo responsable de las categorías inferiores, Michael Wiesinger.
Sin embargo, se duda de que sigan trabajando juntos a medio o largo plazo, pues su relación es tensa y las diferencias crecen. El anhelo de un tándem al estilo Hoeneß-Rummenigge no se ha cumplido. Por ahora, la plantilla se mantiene al margen y se centra en los próximos compromisos clave: la vuelta de cuartos de la Champions contra el Real Madrid y la semifinal de Copa ante el Bayer Leverkusen.
Se habrían formado dos bandos: Eberl y el director de ojeadores Nils Schmadtke —cuyo contrato se habría renovado hasta 2027—, frente a Freund y su compañero de confianza Jochen Sauer, quienes ya trabajaron juntos en el RB Salzburgo. El motivo de la disputa: Tras fichar por el Bayern seis meses después que Freund, Eberl incorporó poco a poco a gente de su confianza, cercana al asesor Marc Kosicke: Markus Weinzierl (director deportivo del centro de formación, con contrato hasta final de temporada), Andre Hechelmann (jefe de ojeadores, ahora en Mönchengladbach), Christoph Kresse (ojeador) y, precisamente, Schmadtke.
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La situación financiera no ha mejorado bajo la dirección de Eberl.
Además, se critica a Eberl y Freund por la limitada mejora financiera. Aunque el equipo llegara a semifinales de la Champions, sería difícil presentar un balance positivo. Como ha repetido Hoeneß, la cuenta de plazo fijo ha bajado. Las costosas renovaciones, los sueldos apenas recortados y los pagos extras —primas de fichaje y honorarios de asesores— agravan el problema.
Eberl, principal responsable, ha concedido demasiado a Dayot Upamecano y Jamal Musiala en sus renovaciones. Además, no vendió a los jugadores que estaban en la lista de transferencias. Es probable que Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma), Sacha Boey (Galatasaray Estambul) y Alexander Nübel (VfB Stuttgart) regresen de sus cesiones y vuelvan a suponer una carga para el club.
Además, el saldo habría sido aún menor si el consejo de supervisión no hubiera vetado algunos fichajes planeados. Eberl no logró fichar a Xavi Simons ni a Christopher Nkunku, pretendidos sustitutos de Leroy Sané y Kingsley Coman. Llegaron solo Luis Díaz (Liverpool) y Nicolas Jackson (Chelsea, cedido), más el canterano Lennart Karl, cuyo desarrollo habría sufrido con otro fichaje. Además, se mantiene la línea de promocionar a los jóvenes, lo que influye en la planificación de la plantilla y refuerza al trío de la cantera Freund/Sauer/Wiesinger.
Kompany y Díaz, la gran baza de Eberl
Por otro lado, se valoran positivamente los fichajes de Díaz y del entrenador Vincent Kompany, gestionados de forma decisiva por Eberl. Sin embargo, también se considera que el Bayern proyectó una imagen, cuando menos, desafortunada al buscar un sucesor para Thomas Tuchel. Sin embargo, el éxito deportivo de esta temporada le da la razón a Eberl y complica una posible separación. La directiva ya mostró indulgencia en su día con Niko Kovac: el equipo muniqués logró el doblete a pesar del descontento interno, así que el actual técnico del BVB se mantuvo en el cargo. Pero cinco meses después se agotó su crédito y Hansi Flick le reemplazó.
La reunión de mayo podría marcar el inicio de las conversaciones sobre su futuro, igual que para Dreesen, aunque todo indica que ambos renovarán. El presidente, procedente del ámbito financiero, es valorado por su habilidad comunicativa.