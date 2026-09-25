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¿Se ha terminado la carrera de Harry Maguire con Inglaterra? El excentral de Inglaterra Des Walker explica por qué el defensa del Manchester United puede quedarse atascado en 66 internacionalidades
Maguire, descartado para la Copa del Mundo de 2026
Tras deambular por el desierto durante 18 meses, Maguire regresó a la convocatoria de Inglaterra para los amistosos previos al Mundial en marzo de 2026. Participó en los encuentros ante Uruguay y Japón.
No hubo sitio en el avión rumbo a Norteamérica para él durante el verano, ya que John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn y Jarell Quansah recibieron la confianza del seleccionador. Trevoh Chalobah fue llamado como cobertura tras una lesión de Tino Livramento.
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El Manchester United se ha ganado de nuevo la confianza
Maguire expresó su decepción por haber sido pasado por alto, después de no haber defraudado nunca antes a su país en grandes torneos. Sin embargo, lleva tiempo luchando por convertir a los escépticos en creyentes.
Se plantearon serias dudas sobre su futuro en Old Trafford cuando fue despojado de la capitanía del club y relegado al banquillo, pero se ha ganado de nuevo el favor y la confianza en Mánchester, lo que ha llevado a la firma de un nuevo contrato de 12 meses.
Maguire ha sido un habitual con Michael Carrick, mientras lucha por corregir los problemas defensivos en 2026-27, y muchos han sugerido que el defensa de 33 años, sin florituras, todavía podría poner su vasta experiencia al servicio de Inglaterra.
¿Ha disputado Maguire su último partido con Inglaterra?
Pero Tuchel parece tener otras ideas. Preguntado por si los días de Maguire como internacional absoluto han terminado, el exinternacional inglés Walker, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de KingWins, dijo: «Eso es lo que podrías pensar, pero en cuanto a confianza creo que a veces ha recibido un buen golpe. A veces no te recuperas fácilmente de eso, porque en cuanto cometes un error o pierdes un partido, todo el mundo se te echa encima.
«Necesita agachar la cabeza, tener continuidad en el Manchester United y jugar bien. No creo que deba estar pensando ahora mismo en Inglaterra. Debería concentrarse en volver a ser el jugador que era.
«Si surge una oportunidad con Inglaterra porque alguien se lesiona o pasa algo, entonces, por supuesto, tiene que aprovecharla. No estoy diciendo que deba descartar a Inglaterra. Simplemente debería centrarse en su fútbol de club y apartar de su mente las dudas que otros tienen sobre él.
«Vi el Manchester United-Fulham y, sinceramente, hubo dos defensas pobres sobre el campo. Ambos equipos parecían desorganizados y podría haber acabado cinco a cinco.
«Maguire tiene capacidad. Y tampoco creo que la defensa de Inglaterra sea algo cerrado. Si estás encajando muchos goles en un gran torneo, especialmente cuando tienes a dos centrocampistas defensivos por delante, hay algo que corregir.
«Se ganan torneos y ligas sin encajar goles. Mira al Arsenal. En cuanto te vuelves vulnerable atrás, te pones bajo presión. Si tienes que marcar dos o tres goles cada semana solo para ganar un partido, eso no va a pasar siempre».
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Calendario de Inglaterra en 2026: la Liga de Naciones arranca contra España
Inglaterra espera mostrarse un poco más sólida en defensa en el arranque de su última campaña en la Liga de Naciones de la UEFA. La campeona del mundo, España, visitará el estadio de Wembley el sábado para el inicio de la actividad del Grupo A3.
También se medirá a Chequia y Croacia a lo largo de las dos próximas semanas, con Maguire entre los que se han quedado fuera y lo verán desde la distancia. Pasará tiempo en el campo de entrenamiento en Carrington mientras el United, que encadena tres partidos sin ganar y ha sumado solo dos puntos de los últimos nueve posibles en la Premier League, cuenta los días para recibir al Tottenham el 10 de octubre.
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