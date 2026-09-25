Pero Tuchel parece tener otras ideas. Preguntado por si los días de Maguire como internacional absoluto han terminado, el exinternacional inglés Walker, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de KingWins, dijo: «Eso es lo que podrías pensar, pero en cuanto a confianza creo que a veces ha recibido un buen golpe. A veces no te recuperas fácilmente de eso, porque en cuanto cometes un error o pierdes un partido, todo el mundo se te echa encima.

«Necesita agachar la cabeza, tener continuidad en el Manchester United y jugar bien. No creo que deba estar pensando ahora mismo en Inglaterra. Debería concentrarse en volver a ser el jugador que era.

«Si surge una oportunidad con Inglaterra porque alguien se lesiona o pasa algo, entonces, por supuesto, tiene que aprovecharla. No estoy diciendo que deba descartar a Inglaterra. Simplemente debería centrarse en su fútbol de club y apartar de su mente las dudas que otros tienen sobre él.

«Vi el Manchester United-Fulham y, sinceramente, hubo dos defensas pobres sobre el campo. Ambos equipos parecían desorganizados y podría haber acabado cinco a cinco.

«Maguire tiene capacidad. Y tampoco creo que la defensa de Inglaterra sea algo cerrado. Si estás encajando muchos goles en un gran torneo, especialmente cuando tienes a dos centrocampistas defensivos por delante, hay algo que corregir.

«Se ganan torneos y ligas sin encajar goles. Mira al Arsenal. En cuanto te vuelves vulnerable atrás, te pones bajo presión. Si tienes que marcar dos o tres goles cada semana solo para ganar un partido, eso no va a pasar siempre».