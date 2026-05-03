Se ha sabido: Ronaldinho, en su mejor momento, reconoció que Lionel Messi era mejor que él cuando ganó su propio Balón de Oro

En una entrevista con el programa argentino «Olga», López relató cómo vio al joven Messi integrarse en un vestuario de estrellas. Contó que Ronaldinho, entonces en la cima de su carrera, fue el primero en reconocer la superioridad del joven.

López recordó: «Ya se veía que este chico de 16 años podía medirse a jugadores de 30. Tenía una fuerza y una velocidad increíbles... Los más veteranos comentábamos que él iba a ser diferente.

Ronnie [Ronaldinho] solía decir: “Este chico es mejor que yo”. Y lo decía en su mejor momento, el año que ganó el Balón de Oro. Los que son diferentes, lo saben”.