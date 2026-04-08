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Se ha sabido: Harry Maguire RECHAZÓ la posibilidad de fichar por el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, para renovar su contrato con el Manchester United
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Maguire rechaza las insinuaciones de Beckham
El internacional inglés ha decidido quedarse en Old Trafford a pesar del gran interés mostrado por el Inter de Miami, el equipo de la MLS de David Beckham. Según The Sun, Maguire rechazó la oportunidad de unirse a Messi en Miami para firmar una prórroga de un año con el United. Aunque en su momento se le consideró prescindible en Old Trafford, desde entonces se ha consolidado como una pieza clave del proyecto interino de Michael Carrick, siendo titular en todos los partidos desde el cambio de entrenador en el United a principios de año.
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Comprometidos con la causa de United
Maguire expresó su enorme orgullo por continuar su andadura en el club y destacó el deseo colectivo de ayudar a la plantilla actual a volver a lo más alto del fútbol inglés. Señaló que la ambición compartida en el vestuario sigue siendo uno de los principales motivos que le han llevado a decidir quedarse en Old Trafford.
El defensa de Inglaterra declaró: «La determinación de todo el club por luchar por los grandes títulos es evidente para todos y estoy convencido de que nuestros mejores momentos juntos aún están por llegar. Se puede sentir la ambición y el potencial de esta emocionante plantilla».
Añadió: «Representar al Manchester United es el mayor honor. Es una responsabilidad que nos llena de orgullo a mí y a mi familia cada día. Estoy encantado de prolongar mi trayectoria en este increíble club hasta al menos ocho temporadas y seguir jugando ante nuestra especial afición para crear juntos más momentos increíbles».
Liderazgo y resiliencia profesional
Los responsables del club han elogiado la resistencia y la profesionalidad de Maguire, a quien consideran un mentor esencial para una plantilla joven que actualmente atraviesa una transición táctica. Su resurgimiento también ha llamado la atención del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien recientemente volvió a convocar al defensa para la próxima Copa del Mundo.
Respaldando el papel del veterano dentro de la visión a largo plazo del United, el director deportivo Jason Wilcox añadió: «Harry representa la mentalidad y la resistencia necesarias para rendir en el Manchester United. Es el profesional por excelencia que aporta una experiencia y un liderazgo inestimables a nuestra joven y ambiciosa plantilla. Harry, como todos en el club, está totalmente decidido a ayudar al Manchester United a alcanzar un éxito regular y sostenido».
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Suspensión y acusación de la FA
Aunque su futuro está decidido, el defensa central se enfrenta a una suspensión inmediata en la Premier League tras su reciente expulsión contra el Bournemouth. Esta ausencia en la liga, sumada a una acusación pendiente de la FA por conducta indebida, podría complicar su participación en la apretada agenda que tienen por delante los Red Devils. No estará disponible cuando el equipo de Carrick reciba al Leeds el lunes.