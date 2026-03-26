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Se ha sabido: el Manchester United eliminó la cláusula del contrato de Casemiro que le habría garantizado una temporada más
Renuncia a la cláusula de prórroga automática
Según el Manchester Evening News, el contrato original del veterano centrocampista incluía una cláusula que le garantizaba un año más en Old Trafford si disputaba 35 partidos como titular en la Premier League esta temporada. A pesar de sus 34 años, la antigua estrella del Real Madrid siguió siendo una presencia constante en el once inicial y, según las estadísticas, iba camino de alcanzar ese hito antes de que terminara la temporada. Tras conversaciones de alto nivel en enero, ambas partes optaron por anular el acuerdo. Esta decisión coincidió con la confirmación oficial de que Casemiro se marcharía al final de la temporada, lo que garantizaba que el United no quedara atado al quinto año de su contrato de 350 000 libras semanales y daba al jugador total autonomía sobre su futuro destino.
- AFP
Eliminar cualquier consecuencia
Ese acuerdo mutuo significa que Casemiro podrá ser titular en todos los partidos que quedan sin que ello tenga consecuencias fuera del terreno de juego. Esto elimina la presión de tener que gestionar sus minutos de juego por motivos puramente económicos. Michael Carrick, que tomó las riendas en enero, ha confiado mucho en la experiencia del brasileño, que ha sido titular en 28 de sus 29 partidos en la Premier League. Al eliminar la cláusula, la directiva evitó una situación en la que podrían haber pedido a Carrick que dejara al centrocampista en el banquillo para evitar que se activara automáticamente, lo que permite al entrenador elegir su once más fuerte mientras el United lucha por terminar la temporada con fuerza.
No habrá cambio de rumbo a pesar de la presión de los aficionados
Aunque algunos aficionados han pedido que se reconsidere la decisión tras la reciente mejora en el rendimiento del brasileño, el club sigue decidido a llevar a cabo una renovación completa del centro del campo. Los responsables del club comunicaron al jugador que no se le renovaría el contrato, lo que llevó a Casemiro a solicitar que se hicieran públicos sus planes de salida para poder despedirse como es debido. La directiva considera que se necesita sangre nueva en el centro del campo para impulsar el proyecto. Según se informa, los Red Devils tienen una lista de jugadores que quieren fichar en el mercado de verano, entre los que se incluyen el centrocampista del Brighton Carlos Baleba y la revelación del Nottingham Forest, Elliot Anderson.
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¿Y ahora qué?
Aunque su prioridad actual sigue siendo terminar la temporada con fuerza con el United, el próximo club de Casemiro seguirá siendo objeto de debate hasta el final de la temporada. Se le sigue relacionando con posibles fichajes por equipos de Arabia Saudí y Estados Unidos, pero, según se informa, el Inter de Milán también estaría interesado en su fichaje.
Casemiro se encuentra actualmente con la selección brasileña y es probable que participe en los partidos que su país disputará contra Francia y Croacia durante el parón internacional. Después, el centrocampista volverá a la acción con el Man Utd en la Premier League contra el Leeds United.