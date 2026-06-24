Según la revista «kicker», el París Saint-Germain quiere fichar al extremo francés que juega en el Bayern de Múnich.
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¿Se ha roto el «pacto de traspasos» entre el FC Bayern y el Real Madrid? Otro gigante quiere fichar a Michael Olise
Según estas informaciones, los responsables del PSG estarían «observando de cerca» el «desempeño» de Olise en el Mundial que se está disputando actualmente con la selección francesa. Allí, Olise juega junto a Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Desire Doue, es decir, con tres pilares importantes del ganador de la Liga de Campeones.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el Bayern, Olise ha jugado en tres de las cuatro primeras partes del Mundial en la posición central, por detrás de Kylian Mbappé, y no en la banda. Esto fue consecuencia de una primera parte sorprendentemente floja en el debut del Mundial contra Senegal. Tras el cambio de posición, Olise ya ha dado cuatro asistencias para los goles de los franceses en el Mundial desde la posición de número 10. «La posición de ’10’ me resulta más natural; es más libre y en la que crecí jugando», declaró Olise a L'Équipe.
- AFP
El FC Bayern rechaza categóricamente la venta de Michael Olise
Los responsables del Bayern Múnich han desmentido de forma clara y pública la posible marcha de su estrella el próximo verano. Aun así, persisten los rumores sobre un interés del Real Madrid. Finalmente, el Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que afirmó no haber contactado ni al jugador ni al Bayern sobre una posible transferencia.
Según Sport Bild, este comunicado surgió de un acuerdo alcanzado a principios de junio entre el presidente del Bayern, Herbert Hainer, y el del Real Madrid, Florentino Pérez. En él se comprometieron a no fichar a jugadores del otro sin previo aviso, con el fin de evitar subidas artificiales de precio por las especulaciones.
En la Säbener Straße este pacto supone un alivio para la planificación de la plantilla. Según Sky, en el Bayern reina la tranquilidad, aunque podría alterarse por el creciente interés del PSG, respaldado por el rico fondo soberano de Catar, que suele ignorar las cláusulas de rescisión.
- Getty Images Sport
El FC Bayern quiere renovar el contrato de Michael Olise
El Bayern quiere renovar antes de tiempo al excepcional jugador francés. Tras el Mundial, la prioridad del campeón alemán será extender su contrato hasta 2031 y convertirlo en uno de los mejor pagados del equipo, al nivel de Harry Kane y Jamal Musiala, quienes, según rumores, ganan unos 25 millones de euros al año.
Olise, de 24 años, llegó en verano de 2024 desde el Crystal Palace por 53 millones de euros y ya ha disputado 107 partidos, con 42 goles y 54 asistencias.